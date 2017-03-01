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Нужны ли России частные тюрьмы?
Судебные приставы Башкирии отобрали у должника «Газель» за некачественный ремонт
Судебными приставами Октябрьского арестован и изъят автомобиль должника, сделавшего некачественный ремонт в стоматологической клинике.
Индивидуальный предприниматель из города Октябрьского заключил договор подряда со стоматологической клиникой на проведение ремонта, общая стоимость которого по договору составляла более 500 тысяч рублей. Подрядчик не уложился в установленные сроки. Кроме того, при проверке были выявлены существенные нарушения технологии строительства, а также низкое качество работ.
Заказчик обратился с исковым заявлением в суд о взыскании с индивидуального предпринимателя средств, затраченных на ремонт. По решению суда мужчину обязали вернуть 321 тысячу рублей. Исполнительный лист был передан в Октябрьский городской отдел судебных приставов Управления ФССП России по РБ, где было начато производство дела. Судебный пристав установил наличие у должника автомобиля марки «Газель» 3002, его местонахождение. На транспорт был наложен арест, после чего его передали под ответственное хранение взыскателю. По предварительной оценке, стоимость арестованного автомобиля составляет 200 тысяч рублей.
- В случае непогашения долга, арестованное имущество будет продано, а вырученные от его реализации деньги пойдут взыскателю в счет погашения задолженности, - комментирует начальник отдела, старший судебный пристав Октябрьского городского отдела судебных приставов Управления ФССП России по РБ Разиля Назмутдинова.
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1 Март 2017 г.