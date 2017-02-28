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28 февраля 2017 г.

Ялтинский форум становится масштабнее

Ялтинский форум становится масштабнее

Ялтинский форум становится таким же масштабным мероприятием, как форумы в Санкт-Петербурге и Сочи. Такое заявление сделал председатель правления фонда "ЯМЭФ" Андрей Назаров. 

Если в работе первого форума приняло участие 600 человек, то на втором - уже 1100 человек, на третьем ожидают 1,5 тысячи участников из 40 стран мира. Самая крупная делегация из Италии в составе 50 человек.

Интерес к форуму проявили Франция, Кипр, Греция, Австрия, Германия США. В целом около 250 иностранных делегаций. Самая большая делегация прибудет из Италии, квота на них зарезервирована на 50 человек.

- Уверен, что весь черноморский бассейн будет участвовать в дискуссиях и обсуждениях, интерес очень большой, причем этот интерес на стыке инвестиций и политики,  - цитирует РИА Новости слова Назарова.

Справка:

Ялтинский международный экономический форум – это современная площадка для конструктивного диалога бизнеса и власти, созданная при поддержке Администрации Президента Российской Федерации и Правительства Республики Крым для решения вопросов, связанных с успешной реализацией экономического потенциала Крыма как субъекта Российской Федерации.

Светлана Куликова
Теги: ЯМЭФ, Ялтинский форум, инвестиции, экономика и бизнес, Ялта, Крым, Андрей Назаров
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