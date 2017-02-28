В Башкирии создадут специальные коридоры для миграции животных

28 февраля 2017 г.

28 февраля в агентстве «Башинформ» состоялась пресс-конференция, посвященная Году экологии и особо охраняемых природных территорий. На пресс-конференции директор Башкирского заповедника ввела новый термин.

Заповедники созданы для сохранения окружающей среды. Это уголки, где все происходит в естественных природных условиях. На всероссийском уроке Министр экологии и природопользования РФ Сергей Донской затронул эти вопросы. Министр сказал, что нам следует обратиться к такому термину, как «экологическая безопасность».

- А мне сегодня хотелось бы затронуть вопрос об экологическом каркасе. Во всем мире, во всех особо охраняемых территориях есть экологический каркас, который подразумевает коридоры, которые между собой соединены миграцией крупных популяций животных. Мы должны об этом начать говорить, объединяться под этим термином, потому что любые проекты, промышленные или непромышленные, должны накладываться на экологический каркас, - объяснила директор Башкирского государственного заповедника Василя Яныбаева.

Справка: В Башкирии 218 особо охраняемых территорий, 5 из них федерального значения, 3 заповедника, национальный парк, ботанический сад, 4 природных парка , 27 государственных заказников, 182 памятника природы. Список актуализируется и пополняется. В 2016 году прошла инвентаризация особо охраняемых природных территорий. Сейчас готовится документация по определению их границ и площадей.