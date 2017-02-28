КУРСЫ ВАЛЮТ
USD57,9627
EUR61,3883
GBP72,0650
курс ЦБ РФ на 1 марта
Курсы валют в банках Уфы
Курсы валют ЦБ РФ
ПОГОДА
Уфа
Сейчас:
-2°
Пасмурно
ночь -9°,  утро -7°,  br/>д -2°
СПОРНЫЙ ВОПРОС
ФОТО ДНЯ
Уфа. Машины вмерзли в лед
Уфа. Машины вмерзли в лед
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
ФОТОГАЛЕРЕИ
ВИДЕО
Главная / Экономика /
28 февраля 2017 г.

В Башкирии создадут специальные коридоры для миграции животных

В Башкирии создадут специальные коридоры для миграции животных

28 февраля в агентстве «Башинформ» состоялась пресс-конференция, посвященная Году экологии и особо охраняемых природных территорий. На пресс-конференции директор Башкирского заповедника ввела новый термин.

Заповедники созданы для сохранения окружающей среды. Это уголки, где все происходит в естественных природных условиях. На всероссийском уроке Министр экологии и природопользования РФ Сергей Донской затронул эти вопросы. Министр сказал, что нам следует обратиться к такому термину, как «экологическая безопасность».

- А мне сегодня хотелось бы затронуть вопрос об экологическом каркасе. Во всем мире, во всех особо охраняемых территориях есть экологический каркас, который подразумевает коридоры, которые между собой соединены миграцией крупных популяций животных. Мы должны об этом начать говорить, объединяться под этим термином, потому что любые проекты, промышленные или непромышленные, должны накладываться на экологический каркас, - объяснила директор Башкирского государственного заповедника Василя Яныбаева. 

Справка: В Башкирии  218 особо охраняемых территорий, 5 из них федерального значения, 3 заповедника, национальный парк, ботанический сад, 4 природных парка , 27 государственных заказников, 182 памятника природы. Список актуализируется и пополняется. В 2016 году прошла инвентаризация особо охраняемых природных территорий. Сейчас готовится документация по определению их границ и площадей. 

Эльвира Азметова
Теги: миграция животных, коридоры, Башкирский государственный заповедник
92 Оценить новость:  0  0
Отправить
Ялтинский форум становится масштабнее
28 Февраль 2017 г.
Ялтинский форум становится масштабнее
Биосферный резерват Башкирии включен в список ЮНЕСКО
28 Февраль 2017 г.
Биосферный резерват Башкирии включен в список ЮНЕСКО
Горсовет Уфы нашел способы дополнительного пополнения бюджета
28 Февраль 2017 г.
Горсовет Уфы нашел способы дополнительного пополнения бюджета
Из Уфы в Чебоксары будут летать самолеты
28 Февраль 2017 г.
Из Уфы в Чебоксары будут летать самолеты
Самый большой в республике тоннель - «Восточный выезд» из Уфы будет достроен
28 Февраль 2017 г.
Самый большой в республике тоннель - «Восточный выезд» из Уфы будет достроен
Башкирская прокуратура возбудила 67 уголовных дел в сфере лесопользования
27 Февраль 2017 г.
Башкирская прокуратура возбудила 67 уголовных дел в сфере лесопользования
АРХИВ [февраль] [январь] 2016 [декабрь] [ноябрь] [октябрь] [сентябрь] [август] [июль]