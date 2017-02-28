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28 февраля 2017 г.

Биосферный резерват Башкирии включен в список ЮНЕСКО

Биосферный резерват Башкирии включен в список ЮНЕСКО

28 февраля в агентстве «Башинформ» состоялась пресс-конференция, посвященная Году экологии и особо охраняемых природных территорий. На пресс-конференции присутствовали руководители подконтрольных ведомств, директора природных парков и заповедников.

Заповедная система России развивается достаточно активно. Еще буквально десять-пятнадцать лет назад, сотрудники особо охраняемых зон выезжали за границу только перенимать  опыт, то сегодня им есть, чем делиться. Современные национальные парки республики и заповедники по развитию инфраструктуры, качеству предлагаемых услуг ничуть не уступают европейским и азиатским природным паркам. В республике создан биосферный резерват по программе ЮНЕСКО «Человек и биосфера» - «Башкирский Урал». Это один из лучших примеров объединения федеральных и региональных особо охраняемых территорий. Биосферный резерват работает, развивается, у него много планов. 

- Наш биосферный резерват сорок первый в России. В 117 странах есть такие биосферные резерваты, включенные в список ЮНЕСКО. Основная задача биосферного резервата: улучшить взаимодействие с местным населением, создать условия для комфортного существования местного населения, - подчеркнул директор «Национального парка «Башкирия» Владимир Кузнецов

Эльвира Азметова
Теги: биосферный резерват Башкирии, Национальный парк Башкирия, Владимир Кузнецов
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