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28 февраля 2017 г.

Горсовет Уфы нашел способы дополнительного пополнения бюджета

Горсовет Уфы нашел способы дополнительного пополнения бюджета

Бюджет Уфы один из самых маленьких среди миллионников. Он не позволяет городу развиваться в полном объеме.  Такое заявление сделал сегодня на пресс-конференции председатель городского Совета Валерий Трофимов.

Для сравнения, в городе проживает 1,124 млн жителей, бюджет утвержден в размере 19 млрд. рублей. В Перми доходная часть составляет 27 млрд. рублей, в соседнем Екатеринбурге, где на 200 тысяч населения больше, чем в Уфе - 33 млрд. рублей, в Челябинске – 26 млрд. рублей.

Непростая финансовая ситуация заставила власти Уфы активизировать поиск  дополнительного пополнения бюджета. Во-первых, мобилизовать все доходные источники. Речь идет об использовании муниципального имущества, которое оценивается в  102 млрд. рублей. К сожалению, оно сейчас используется неэффективно.

Еще один источник пополнения казны депутаты видят в развитии государственно-частного партнерства и   муниципально-частного партнерства. Уже появляются 25-летние контракты. 

- Архитектурными работами, межеванием территорий, оформлением бесхозных зданий и территорий должен заниматься город, а не застройщик, - резюмировал Трофимов.

Доходы от использования муниципального имущества ничтожно малы. Ситуацию необходимо исправлять. Под застройку выставляются пустые  участки, да и зачастую  с обременением. Поэтому цена за участок падает, ведь инвестору необходимо подготовить для себя площадку. В частности, снести ветхое жилье, расселить жильцов, создать инфраструктуру.

- Сетей нет, а это значит, что инвестор пойдет  туда, где они имеются.  Нужно наладить отношения с  ресурсоснабжающими организациями. Сейчас нет системы, которая бы позволила бизнесу работать по принципу "одного окна, - подметил он.

Валерий Трофимов предлагает создать муниципальное предприятие, которое будет отвечать за развитие города.

Кредиторская задолженность Уфы составляет около 10 млрд.рублей. Долги наращиваться не будут, - обнадежил Трофимов.

 

Светлана Куликова
Теги: Уфа, бюджет, экономика, Горсовет Уфы, Валерий Трофимов
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