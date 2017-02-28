Горсовет Уфы нашел способы дополнительного пополнения бюджета

28 февраля 2017 г.

Бюджет Уфы один из самых маленьких среди миллионников. Он не позволяет городу развиваться в полном объеме. Такое заявление сделал сегодня на пресс-конференции председатель городского Совета Валерий Трофимов.

Для сравнения, в городе проживает 1,124 млн жителей, бюджет утвержден в размере 19 млрд. рублей. В Перми доходная часть составляет 27 млрд. рублей, в соседнем Екатеринбурге, где на 200 тысяч населения больше, чем в Уфе - 33 млрд. рублей, в Челябинске – 26 млрд. рублей.

Непростая финансовая ситуация заставила власти Уфы активизировать поиск дополнительного пополнения бюджета. Во-первых, мобилизовать все доходные источники. Речь идет об использовании муниципального имущества, которое оценивается в 102 млрд. рублей. К сожалению, оно сейчас используется неэффективно.

Еще один источник пополнения казны депутаты видят в развитии государственно-частного партнерства и муниципально-частного партнерства. Уже появляются 25-летние контракты.

- Архитектурными работами, межеванием территорий, оформлением бесхозных зданий и территорий должен заниматься город, а не застройщик, - резюмировал Трофимов.

Доходы от использования муниципального имущества ничтожно малы. Ситуацию необходимо исправлять. Под застройку выставляются пустые участки, да и зачастую с обременением. Поэтому цена за участок падает, ведь инвестору необходимо подготовить для себя площадку. В частности, снести ветхое жилье, расселить жильцов, создать инфраструктуру.

- Сетей нет, а это значит, что инвестор пойдет туда, где они имеются. Нужно наладить отношения с ресурсоснабжающими организациями. Сейчас нет системы, которая бы позволила бизнесу работать по принципу "одного окна, - подметил он.

Валерий Трофимов предлагает создать муниципальное предприятие, которое будет отвечать за развитие города.

Кредиторская задолженность Уфы составляет около 10 млрд.рублей. Долги наращиваться не будут, - обнадежил Трофимов.