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28 февраля 2017 г.
Из Уфы в Чебоксары будут летать самолеты
В 2016 году Росавиация субсидировала авиарейсы до Симферополя и из Питера. В этом сезоне поддержку из бюджета получит авиарейс «Уфа - Чебоксары».
В самом начале Росавиацией субсидировались 102 направления. Но недавно появилась возможность снизить тарифы еще на 22 маршрутах, один из которых - из Уфы в Чебоксары. По официальной информации, на поддержку недавно открывшихся направлений будет потрачено 257 миллионов рублей. Кстати, авиарейс «Уфа - Чебоксары» возобновил полеты буквально на днях, и теперь в этом направлении самолеты летают три раза в неделю.
Эльвира Азметова
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