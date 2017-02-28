Из Уфы в Чебоксары будут летать самолеты

28 февраля 2017 г.

В 2016 году Росавиация субсидировала авиарейсы до Симферополя и из Питера. В этом сезоне поддержку из бюджета получит авиарейс «Уфа - Чебоксары».

В самом начале Росавиацией субсидировались 102 направления. Но недавно появилась возможность снизить тарифы еще на 22 маршрутах, один из которых - из Уфы в Чебоксары. По официальной информации, на поддержку недавно открывшихся направлений будет потрачено 257 миллионов рублей. Кстати, авиарейс «Уфа - Чебоксары» возобновил полеты буквально на днях, и теперь в этом направлении самолеты летают три раза в неделю.