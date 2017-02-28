Самый большой в республике тоннель - «Восточный выезд» из Уфы будет достроен

28 февраля 2017 г.

На Российском инвестиционном форуме «Сочи-2017», проходившем с 27 по 28 февраля, был подписан ряд инвестиционных соглашений, в числе которых оказался протокол о взаимодействии по реализации концессионного проекта «Восточный выезд» в Уфе. Ответственность за финансирование и реализацию проекта легла на Правительство Республики Башкортостан и ООО «Башкирскую концессионную компанию» (входит в Группу ВТБ).

– Этот проект имеет важное значение не только для Уфы и Башкортостана, – добавил министр транспорта России Максим Соколов. – Он придаст новое качество и федеральной инфраструктуре, связав две федеральные трассы. При этом строительство будет частично финансироваться за счёт платёжной системы «Платон».

Своими подписями документ заверили председатель правления Банк ВТБ (ПАО) Андрей Костин и Премьер-министр Правительства РБ Рустэм Марданов, сообщает пресс-служба Главы Башкирии.