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27 февраля 2017 г.

Башкирская прокуратура возбудила 67 уголовных дел в сфере лесопользования

Башкирская прокуратура возбудила 67 уголовных дел в сфере лесопользования

Органы прокуратуры республики в прошедшем году выявили свыше 2 тысяч нарушений законодательства о лесопользовании, в том числе в деятельности территориальных подразделений регионального Минлесхоза.

Так, участковые лесничие Учалинского лесного хозяйства подозреваются в организации незаконной вырубки деревьев. По материалам прокуратуры в отношении них возбуждены уголовные дела по ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений) и ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Указанные работники лесхоза укрыли факты незаконных вырубок, ограничившись привлечением нарушителей к административной ответственности. По протесту межрайонного прокурора незаконные решения отменены, в отношении «черных» лесорубов расследуются уголовные дела.

Законодательство в данной сфере не соблюдали и муниципалитеты. Чиновники не оформляли бесхозяйные леса в муниципальную собственность.

Например, прокурор Нуримановского района в судебном порядке добился признания незаконным решения Совета сельского поселения. Документ включал в границы населенного пункта 870 га защитных лесов, что могло привести к их вырубке и застройке земель.

Лесопользователи допускали факты самовольного захвата лесных участков и транспортировки древесины без сопроводительных документов.

В частности, ООО «Уфимский фанерный комбинат» принял от пяти поставщиков древесину. При этом ни одна из сторон не отчиталась о сделке декларацией в единую государственную информационную систему. По инициативе природоохранного прокурора указанные лица оштрафованы по ч. 1 ст. 8.28.1 КоАП РФ.

Всего с целью устранения выявленных нарушений принесено 46 протестов, внесено 275 представлений, по которым к дисциплинарной ответственности привлечены 267 лиц, в суд направлено 1042 исковых заявления, к административной ответственности привлечены 133 лица, объявлено 19 предостережений, инициировано возбуждение 67 уголовных дел.

Эльвира Азметова
Теги: лесопользование, прокуратура, незаконная вырубка
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