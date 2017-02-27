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27 февраля 2017 г.

Крым ждёт инвестиционный бум

Крым ждёт инвестиционный бум

Такое заявление сопредседатель «Деловой России», председатель правления фонда «Ялтинский международный экономический форум» Андрей Назаров сделал, выступая на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

« У нас очень активный график, запланирован ряд деловых встреч, предваряющих подписание инвестиционных соглашений на Ялтинском международном экономическом форуме. Наблюдается резкое увеличение интереса со стороны инвесторов к Крыму, причем как со стороны российских, так и западных бизнесменов», – отметил Андрей Назаров.

На площадках инвестиционного форума в Сочи правительство Республики Крым планирует подписать соглашения о реализации инвестиционных проектов на общую сумму более 10 миллиардов рублей.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов в первый день работы инвестиционного форума презентовал потенциал полуострова и программу предстоящего Ялтинского международного экономического форума, намеченного на 20-22 апреля. 

«Дальновидные представители бизнеса уже сегодня видят Крым без санкций и готовят почву для инвестиций. Важным инструментом в плане продвижения инвестиционного потенциала Крыма является Ялтинский международный экономический форум», -

По словам директора фонда "ЯМЭФ" Сергея Лазуткина, в 2016 году ЯМЭФ был представлен на всех российских крупнейших бизнес-форумах. Кроме того, были проведены презентации в Китае, Болгарии, Сербии, Италии.

Организаторы форума уверены, что в 2017 году Ялтинский форум посетят не менее 250 представителей международного бизнес-сообщества из 40 стран. Для сравнения, в прошлом году он собрал 70 представителей из 26 стран.

Светлана Куликова
Теги: Крым, Ялта, Сочи, форум, Андрей Назаров, Сергей Аксенов, ЯМЭФ, инвестиционный форум, инвестиции, экономика
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