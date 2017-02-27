Крым ждёт инвестиционный бум

27 февраля 2017 г.

Такое заявление сопредседатель «Деловой России», председатель правления фонда «Ялтинский международный экономический форум» Андрей Назаров сделал, выступая на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

« У нас очень активный график, запланирован ряд деловых встреч, предваряющих подписание инвестиционных соглашений на Ялтинском международном экономическом форуме. Наблюдается резкое увеличение интереса со стороны инвесторов к Крыму, причем как со стороны российских, так и западных бизнесменов», – отметил Андрей Назаров.

На площадках инвестиционного форума в Сочи правительство Республики Крым планирует подписать соглашения о реализации инвестиционных проектов на общую сумму более 10 миллиардов рублей.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов в первый день работы инвестиционного форума презентовал потенциал полуострова и программу предстоящего Ялтинского международного экономического форума, намеченного на 20-22 апреля.

«Дальновидные представители бизнеса уже сегодня видят Крым без санкций и готовят почву для инвестиций. Важным инструментом в плане продвижения инвестиционного потенциала Крыма является Ялтинский международный экономический форум», -

По словам директора фонда "ЯМЭФ" Сергея Лазуткина, в 2016 году ЯМЭФ был представлен на всех российских крупнейших бизнес-форумах. Кроме того, были проведены презентации в Китае, Болгарии, Сербии, Италии.

Организаторы форума уверены, что в 2017 году Ялтинский форум посетят не менее 250 представителей международного бизнес-сообщества из 40 стран. Для сравнения, в прошлом году он собрал 70 представителей из 26 стран.