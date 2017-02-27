Бизнес на грани банкротства: в Башкирии сельсовет забирает у фермеров ангар, в котором хранится вся техника

27 февраля 2017 г.

Фермеры из деревни Нигаматово Баймакского района Батыр и Хумайра Кагармановы в отчаянии, сельсовет выставил на аукцион ангар, в котором хранится вся их техника. Сельчане утверждают, что купили его по закону, однако чиновники нашли нарушения и предлагают его выкупить по рыночной стоимости в 200 тысяч рублей.

Ангар как инструмент бизнеса

В 2007 году за 50 тысяч рублей Кагармановы выкупили ангар площадью 500 квадратных метров, отремонтировали его, поставили туда технику. Все бумаги - техпаспорт, документы на землю в порядке. Председатель сельсовета Фания Вахитова документы заверила.

- В ангаре у нас масса всякого. Он используется и как склад, и как ремонтная база. Два трактора «Беларусь», прицепные тележки, плуги, сеялки, косилки, грабли, цистерны для солярки. Летом сани хранятся, зимой – телеги. Удобно, когда все рядом, - говорит Хумайра Кагарманова.

Свое фермерское хозяйство супруги Кагармановы из деревни Нигаматово Баймакского района решили организовать в 2006 году после того как развалился колхоз, а муж Батыр Фасхитдинович остался без работы. Оформили в собственность участок земли площадью 200 га, закупили комбайны, трактора, сеялки, взяли коров, лошадей. С тех пор хозяйство разрослось. Сейчас в подворье Кагармановых табун лошадей из 48 голов, стадо крупного рогатого скота и овечья отара. Есть в хозяйстве птица. Ухаживают за скотом супруги вдвоем. Жена Хумайра Мубараковна - доярка, муж - скотник. В сезон нанимают рабочих. На вырученные от фермерства деньги поднимают троих детей. По словам селян, если ангар у них заберут, технику придется хранить на улице и она быстро придет в негодность. Кагармановы не хотят мириться с существующим положением дел, поэтому подали иск в суд.

В сельсовете настаивают на своем

У председателя Нигаматовского сельсовета Фании Вахитовой свой взгляд на ситуацию:

- В свое время Кагармановы выкупили ангар у конкурсного управляющего. А конкурсный управляющий продал им помещение без оформления документов - это была незаконная сделка. Супруги пытались оформить ангар в собственность через регпалату, у них это не получилось. Потом мы поставили этот объект на бесхоз. Решением суда оформили в собственность. Сейчас хотели выставить на торги. Но супруги подали на нас в суд, поэтому мы пока дело приостановили. Повторно выкупить объект мы супругам не предлагаем, а лишь пытаемся объяснить, что сделка была незаконной. Но они ни в какую не хотят нас слушать, - объяснила свою позицию председатель.

Что же делать?

Помочь супругам можно, но для этого нужно действовать по закону. А для начала обратиться к адвокату для восстановления права собственности.

- Если права собственности не восстановить, то администрация имеет предписание, все объекты, не находящиеся на балансе, реализовать через аукцион, - резюмирует исполнительный директор БРО «Опора России» Тимур Лукманов.