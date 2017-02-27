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27 февраля 2017 г.

Оранжевые троллейбусы будут курсировать по Уфе

Оранжевые троллейбусы будут курсировать по Уфе

В скором времени на дорогах столицы появятся новые троллейбусы совместного производства «НефАЗа» и Уфимского трамвайно-троллейбусного завода.

Как сообщает аналитическое агентство Автостат, дочернее предприятие КамАЗа в Башкирии «НефАЗ» собрал первый корпус нового среднепольного троллейбуса. Партнером «НефАЗа» выступил Уфимский трамвайно-троллейбусный завод (УТТЗ). Именно там в скором времени укомплектуют электрическим оборудованием кузов нового троллейбуса. По словам генерального директора «НефАЗа» Сергея Зуйкова, для компании это возможность увеличить объемы производства и внедрить новые решения.

Руководитель УТТЗ Денис Рассадников отмечает, что на данный момент рассматриваются три проекта троллейбусов: со средним, низким и переменным уровнем пола. Новые троллейбусы будут в два раза доступнее по цене, чем уже существующие в России модели. В свою очередь, это позволит переоснастить троллейбусные парки столицы и других городов за гораздо меньшие деньги. 

Благодаря оранжевому кузову, выполненному в современном стиле, новые троллейбусы будут более заметными на дорогах. А проверенные временем технические характеристики, взаимозаменяемые детали и проведенное отопление в салоне сделают новую линейку транспортной продукции более надежной, безопасной и комфортной для водителей и пассажиров.

До конца этого года в Уфе планируется ввести в эксплуатацию десять новых троллейбусов.

Эльвира Азметова
Теги: новые троллейбусы, Нефаз, Уфимский трамвайно-троллейбусный завод
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