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27 февраля 2017 г.

В Башкирии самые высокие зарплаты у нефтяников

В Башкирии самые высокие зарплаты у нефтяников

Аналитики Башстата подсчитали доходы населения за минувший год. 

Специалисты подсчитали, в каких сферах больше всего увеличился размер денежного вознаграждения. Увеличение средней суммы заработка в 2016 году наблюдалось во всех сферах, однако наибольший рост зарегистрирован в профобластях: «Добыча полезных ископаемых» (на 16,4%, 53 664 рубля), «Обрабатывающие производства» (на 9,6%, 30 790 рублей), «Финансовая деятельность» (на 8,5%, 41 987 рублей), «Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг» (на 107,3%, 30 8793 рубля).

При этом самые высокие зарплаты зарегистрированы в сфере производства нефтепродуктов – в среднем 69 442 рубля за месяц, а самые низкие – в сфере «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» (15 399 рублей).

Эльвира Азметова
Теги: нефтедобыча, нефтепереработка, самые высокие зарплаты
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