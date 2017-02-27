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27 февраля 2017 г.

В Сочи стартует инвестиционный форум

В Сочи стартует инвестиционный форум

Сегодня, 27 февраля, в Сочи  начнет свою работу Российский инвестиционный форум. Основными темами для дискуссии станут вопросы экономического развития регионов. Делегацию от Башкортостана возглавляет премьер-министр правительства республики Рустэм Марданов.

Свое участие в форуме подтвердили свыше 4 000 человек, среди них — представители исполнительной и законодательной власти, главы большинства регионов, а также влиятельные российские и зарубежные бизнесмены.

Откроется форум дискуссией о трудовых отношениях в цифровой экономике.

В программе форума говорится о том, что среди ИТ-специалистов широко распространена практика удаленной работы. По оценкам экспертов, таких работников в России может быть от 3 до 5 миллионов человек. С развитием цифровой экономики их число будет только расти.  Насколько приемлемы в ней трудовые книжки, трудовые договоры на бумаге? Без изменений в регулировании рынка труда развитие цифровой экономики будет сдерживаться ростом административных издержек, говорится в программе форума. 

Центральным мероприятием форума станет пленарное заседание, в работе которого примет участие председатель Правительства России Дмитрий Медведев.

Сочинский форум – хорошая площадка для обмена опытом. Эта площадка дает регионам много возможностей, которые не измерить количеством подписанных соглашений. На форуме регионы презентуют свой национальный инвестиционный и экономический потенциал.

Светлана Куликова
Теги: Башкортостан, Сочи, инвестиции, форум
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