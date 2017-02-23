КУРСЫ ВАЛЮТ
USD57,4762
EUR60,4535
GBP71,8050
курс ЦБ РФ на 23 февраля
Курсы валют в банках Уфы
Курсы валют ЦБ РФ
ПОГОДА
Уфа
Сейчас:
-2°
Небольшой снег
вечер -1°,  ночь +1°,  утро 0°
СПОРНЫЙ ВОПРОС
ФОТО ДНЯ
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
ФОТОГАЛЕРЕИ
ВИДЕО
Главная / Экономика /
23 февраля 2017 г.

Инвестиционные возможности Крыма будут презентованы на инвестфоруме в Сочи

Инвестиционные возможности Крыма будут презентованы на инвестфоруме в Сочи

Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава региона Сергей Аксенов.

В рамках мероприятия также предполагается презентация собственной площадки в Ялте для заключения инвестсоглашений.

"Уверен, что Крым будет достойно представлен на Российском инвестиционном форуме. Ожидаю от коллег из других субъектов РФ, а также представителей бизнес-сообщества конструктивного диалога и взаимовыгодных предложений", - говорится в сообщении.

На форуме в Сочи власти региона планируют подписать "ряд документов по реализации инвестиционных проектов, а также соглашений о сотрудничестве и взаимопонимании".

Российский инвестиционный форум пройдет в Сочи 27-28 февраля 2017 года.  Основной темой станет экономическое развитие регионов.

Программа форума будет разделена на блоки. В частности, участники мероприятия обсудят реальные инвестиционные проекты, которые могут быть реализованы в стране, создание условий для ведения экономической деятельности в регионах, повышение эффективности бизнеса, а также инвестиции в человеческий капитал.

Проведение форума оценивается в 300 млн рублей. Все затраты будут покрыты за счет партнеров форума и регистрационных взносов участников.

III Ялтинский международный экономический форум(ЯМЭФ) состоится 20–22 апреля 2017 года. По подсчетам организаторов, в форуме примут участие 1,5 тыс. человек из 50 стран мира. Утвержден состав оргкомитета, куда впервые вошли представители Минэкономразвития РФ и МИД России.

Справка:

Ялтинский международный экономический форум – это современная площадка для конструктивного диалога бизнеса и власти, созданная при поддержке Администрации Президента Российской Федерации и Правительства Республики Крым для решения вопросов, связанных с успешной реализацией экономического потенциала Крыма как субъекта Российской Федерации.

 

Светлана Куликова
Теги: Сочи, Ялта, Крым, сергей Аксенов, бизнес, экономика, инвестиции, форум
80 Оценить новость:  0  0
Отправить
В 2016 году в Уфе построили 768 тысяч «квадратов» жилья
23 Февраль 2017 г.
В 2016 году в Уфе построили 768 тысяч «квадратов» жилья
Башкортостан стал девятым среди регионов России по налоговым и неналоговым доходам
23 Февраль 2017 г.
Башкортостан стал девятым среди регионов России по налоговым и неналоговым доходам
Три проекта из Башкирии в числе лучших муниципальных практик России
23 Февраль 2017 г.
Три проекта из Башкирии в числе лучших муниципальных практик России
Чистая прибыль «Башнефти» по МСФО снизилась на 13%
23 Февраль 2017 г.
Чистая прибыль «Башнефти» по МСФО снизилась на 13%
В Башкирии изменилась сумма прожиточного минимума
22 Февраль 2017 г.
В Башкирии изменилась сумма прожиточного минимума
Moody’s изменило прогноз по рейтингу Башкортостана
22 Февраль 2017 г.
Moody’s изменило прогноз по рейтингу Башкортостана
АРХИВ [февраль] [январь] 2016 [декабрь] [ноябрь] [октябрь] [сентябрь] [август] [июль]