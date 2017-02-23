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23 февраля 2017 г.
В 2016 году в Уфе построили 768 тысяч «квадратов» жилья
В Уфе в прошлом году было сдано 768 тыс. кв. метров жилья. Это на 7 меньше, чем годом ранее.
Кстати, значительная часть введенного жилья приходится на многоэтажное строительство.
Для того чтобы жителей Уфы обеспечить жильем, то ежегодно в городе должно строиться не менее 800 тысяч квадратных метров.
Светлана Куликова
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