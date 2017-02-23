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23 февраля 2017 г.

В 2016 году в Уфе построили 768 тысяч «квадратов» жилья

В 2016 году в Уфе построили 768 тысяч «квадратов» жилья

В Уфе в прошлом году было сдано 768 тыс. кв. метров жилья. Это на 7 меньше, чем годом ранее.

Кстати, значительная часть введенного жилья приходится на многоэтажное строительство.

Для того чтобы жителей  Уфы обеспечить жильем, то ежегодно в городе  должно строиться не менее 800 тысяч квадратных метров.

Светлана Куликова
Теги: Уфа, строительство, жилье
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