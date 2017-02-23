В 2016 году в Уфе построили 768 тысяч «квадратов» жилья

23 февраля 2017 г.

В Уфе в прошлом году было сдано 768 тыс. кв. метров жилья. Это на 7 меньше, чем годом ранее.

Кстати, значительная часть введенного жилья приходится на многоэтажное строительство.

Для того чтобы жителей Уфы обеспечить жильем, то ежегодно в городе должно строиться не менее 800 тысяч квадратных метров.