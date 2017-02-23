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23 февраля 2017 г.
Башкортостан стал девятым среди регионов России по налоговым и неналоговым доходам
По итогам 2016 года Башкирия заняла девятое место среди регионов России по объему налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета.
Среди регионов Приволжского федерального округа республика сохранила второе место. Всего общий объем поступлений составил 160,3 млрд. рублей. Это на 11,4% выше, чем в 2015 году.
Основными источниками доходов являются дивиденды, которые поступили от "Башнефти" и "Башкирской содовой компании". Речь идет о 11 млрд. руб. Прирост составил 5 млрд. рублей. По темпам роста консолидированного бюджета наш регион находится на 25 месте.
Акцизы на 4,5 млрд. рублей превысили поступления 2015 года и составили 20,5 млрд. рублей.
За год в бюджет поступило 195,2 млрд. рублей, это на 10% больше, чем в 2015 году.
Светлана Куликова
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