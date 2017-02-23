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23 февраля 2017 г.
Три проекта из Башкирии в числе лучших муниципальных практик России
В Москве озвучили итоги конкурса Всероссийского совета местного самоуправления.
В номинации «Поддержка местных инициатив и самообложения» лучшим оказался проект Стерлитамака по социальной защите детей дошкольного возраста из малоимущих семей. Еще одна практика «Государственно-муниципально-частное партнерство в Стерлитамаке» стала призером в номинации «Работа с инвесторами и улучшение делового климата». Чрезвычайный фонд Уфы стал лучшим в номинации «Жилищное самоуправление».
Светлана Куликова
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