Три проекта из Башкирии в числе лучших муниципальных практик России

23 февраля 2017 г.

В Москве озвучили итоги конкурса Всероссийского совета местного самоуправления.

В номинации «Поддержка местных инициатив и самообложения» лучшим оказался проект Стерлитамака по социальной защите детей дошкольного возраста из малоимущих семей. Еще одна практика «Государственно-муниципально-частное партнерство в Стерлитамаке» стала призером в номинации «Работа с инвесторами и улучшение делового климата». Чрезвычайный фонд Уфы стал лучшим в номинации «Жилищное самоуправление».