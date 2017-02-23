КУРСЫ ВАЛЮТ
USD57,4762
EUR60,4535
GBP71,8050
курс ЦБ РФ на 23 февраля
Курсы валют в банках Уфы
Курсы валют ЦБ РФ
ПОГОДА
Уфа
Сейчас:
-2°
Пасмурно
вечер 0°,  ночь +1°,  утро +1°
СПОРНЫЙ ВОПРОС
ФОТО ДНЯ
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
ФОТОГАЛЕРЕИ
ВИДЕО
Главная / Экономика /
23 февраля 2017 г.

Три проекта из Башкирии в числе лучших муниципальных практик России

Три проекта из Башкирии в числе лучших муниципальных практик России

В Москве озвучили итоги конкурса Всероссийского совета местного самоуправления. 

В номинации «Поддержка местных инициатив и самообложения» лучшим оказался проект Стерлитамака по социальной защите детей дошкольного возраста из малоимущих семей. Еще одна практика «Государственно-муниципально-частное партнерство в Стерлитамаке» стала призером в номинации «Работа с инвесторами и улучшение делового климата». Чрезвычайный фонд Уфы стал лучшим в номинации «Жилищное самоуправление».

Светлана Куликова
Теги: Башкортостан, муниципальные практики, проекты
43 Оценить новость:  0  0
Отправить
Башкортостан стал девятым среди регионов России по налоговым и неналоговым доходам
23 Февраль 2017 г.
Башкортостан стал девятым среди регионов России по налоговым и неналоговым доходам
Чистая прибыль «Башнефти» по МСФО снизилась на 13%
23 Февраль 2017 г.
Чистая прибыль «Башнефти» по МСФО снизилась на 13%
В Башкирии изменилась сумма прожиточного минимума
22 Февраль 2017 г.
В Башкирии изменилась сумма прожиточного минимума
Moody’s изменило прогноз по рейтингу Башкортостана
22 Февраль 2017 г.
Moody’s изменило прогноз по рейтингу Башкортостана
В Башкирии намерены поднять престиж рабочих профессий
22 Февраль 2017 г.
В Башкирии намерены поднять престиж рабочих профессий
Башкирскому бизнесу оказали поддержку на 435 млн. рублей
22 Февраль 2017 г.
Башкирскому бизнесу оказали поддержку на 435 млн. рублей
АРХИВ [февраль] [январь] 2016 [декабрь] [ноябрь] [октябрь] [сентябрь] [август] [июль]