Чистая прибыль «Башнефти» по МСФО снизилась на 13%

23 февраля 2017 г.

Чистая прибыль "Башнефти" по международным стандартам финансовой отчетности снизилась на 13% по сравнению с 2015 г. и составила 53,03 млрд.рублей, следует из годового отчета компании.

Выручка снизилась на 3% до 593,1 млрд. рублей, а операционная прибыль — на 10,8%, до 86,4 млрд. рублей.

Активы увеличились на 12,3% до 584,2 млрд рублей.

Напомним, 12 октября "Роснефть"приобрела у Росимущества 50,08% акций "Башнефти" за 329,69 млрд рублей. 13 октября был изменен состав совета директоров. Башкирии принадлежит пакет в 25% акций.