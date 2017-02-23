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23 февраля 2017 г.
Чистая прибыль «Башнефти» по МСФО снизилась на 13%
Чистая прибыль "Башнефти" по международным стандартам финансовой отчетности снизилась на 13% по сравнению с 2015 г. и составила 53,03 млрд.рублей, следует из годового отчета компании.
Выручка снизилась на 3% до 593,1 млрд. рублей, а операционная прибыль — на 10,8%, до 86,4 млрд. рублей.
Активы увеличились на 12,3% до 584,2 млрд рублей.
Напомним, 12 октября "Роснефть"приобрела у Росимущества 50,08% акций "Башнефти" за 329,69 млрд рублей. 13 октября был изменен состав совета директоров. Башкирии принадлежит пакет в 25% акций.
Светлана Куликова
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