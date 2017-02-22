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22 февраля 2017 г.
В Башкирии изменилась сумма прожиточного минимума
В пресс-службе Правительства РБ сообщили об установлении новой величины прожиточного минимума на душу населения в среднем за месяц IV квартала 2016 года. Она составляет 8323 рубля.
Сумму прожиточного минимума определяют ежеквартально, используя информацию о потребительской корзине в Башкирии и уровне потребительских цен на продукты питания, непродовольственные товары, услуги.
Также в пресс-службе Правительства республики уточнили, что для основных социально-демографических групп населения прожиточный минимум составляет 8869 рублей для трудоспособного населения, 6822 рубля — для пенсионеров и 8237 рублей — для детей.
Екатерина Старостина
22 Февраль 2017 г.
22 Февраль 2017 г.
22 Февраль 2017 г.
22 Февраль 2017 г.
22 Февраль 2017 г.
22 Февраль 2017 г.