Moody’s изменило прогноз по рейтингу Башкортостана

22 февраля 2017 г.

Международное рейтинговое агентство Moody’s изменило прогноз рейтинга Башкортостана с «негативного» до «стабильного», сохранив его на уровне «Ва2».

Изменения также затронули ещё нескольких российских регионов: Москву, Санкт-Петебург, Татарстан, Московскую область, Краснодарский и Красноярские края, Нижегородскую область, Ханты-Мансийский автономный округ.

Аналитики отмечают, что повышение рейтинга для других регионов может произойти в случае улучшения отдельных финансовых показателей.