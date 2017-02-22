КУРСЫ ВАЛЮТ
USD57,4762
EUR60,4535
GBP71,8050
курс ЦБ РФ на 23 февраля
Курсы валют в банках Уфы
Курсы валют ЦБ РФ
ПОГОДА
Уфа
Сейчас:
-2°
Пасмурно
ночь +1°,  утро -1°,  br/>д 0°
СПОРНЫЙ ВОПРОС
ФОТО ДНЯ
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
ФОТОГАЛЕРЕИ
ВИДЕО
Главная / Экономика /
22 февраля 2017 г.

Moody’s изменило прогноз по рейтингу Башкортостана

Moody’s изменило прогноз по рейтингу Башкортостана

Международное рейтинговое агентство Moody’s изменило прогноз рейтинга Башкортостана с «негативного» до «стабильного», сохранив его на уровне «Ва2». 

Изменения также затронули ещё нескольких российских регионов: Москву, Санкт-Петебург,  Татарстан, Московскую область, Краснодарский и Красноярские края, Нижегородскую область, Ханты-Мансийский автономный округ.

Аналитики отмечают, что повышение рейтинга для других регионов может произойти в случае улучшения отдельных финансовых показателей.

Светлана Куликова
Теги: рейтинги, Башкортостан, экономика и бизнес
91 Оценить новость:  0  0
Отправить
В Башкирии изменилась сумма прожиточного минимума
22 Февраль 2017 г.
В Башкирии изменилась сумма прожиточного минимума
В Башкирии намерены поднять престиж рабочих профессий
22 Февраль 2017 г.
В Башкирии намерены поднять престиж рабочих профессий
Башкирскому бизнесу оказали поддержку на 435 млн. рублей
22 Февраль 2017 г.
Башкирскому бизнесу оказали поддержку на 435 млн. рублей
Прибыль крупных и средних предприятий Башкортостана выросла на 20,2%
22 Февраль 2017 г.
Прибыль крупных и средних предприятий Башкортостана выросла на 20,2%
В Башкирии может появиться свой МРОТ
22 Февраль 2017 г.
В Башкирии может появиться свой МРОТ
За год доходы консолидированного бюджета Башкирии выросли на 10%
22 Февраль 2017 г.
За год доходы консолидированного бюджета Башкирии выросли на 10%
АРХИВ [февраль] [январь] 2016 [декабрь] [ноябрь] [октябрь] [сентябрь] [август] [июль]