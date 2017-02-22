КУРСЫ ВАЛЮТ
|USD
|57,4762
|EUR
|60,4535
|GBP
|71,8050
курс ЦБ РФ на 23 февраля
ПОГОДА
Уфа
Сейчас:
-2°
ночь +1°, утро -1°, br/>д 0°
СПОРНЫЙ ВОПРОС
Нужны ли России частные тюрьмы?
Да
Нет
ФОТО ДНЯ
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
ФОТОГАЛЕРЕИ
ВИДЕО
22 февраля 2017 г.
Moody’s изменило прогноз по рейтингу Башкортостана
Международное рейтинговое агентство Moody’s изменило прогноз рейтинга Башкортостана с «негативного» до «стабильного», сохранив его на уровне «Ва2».
Изменения также затронули ещё нескольких российских регионов: Москву, Санкт-Петебург, Татарстан, Московскую область, Краснодарский и Красноярские края, Нижегородскую область, Ханты-Мансийский автономный округ.
Аналитики отмечают, что повышение рейтинга для других регионов может произойти в случае улучшения отдельных финансовых показателей.
Светлана Куликова
Материалы на эту тему:
22 Февраль 2017 г.
22 Февраль 2017 г.
22 Февраль 2017 г.
22 Февраль 2017 г.
22 Февраль 2017 г.
22 Февраль 2017 г.