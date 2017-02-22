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22 февраля 2017 г.

Башкирскому бизнесу оказали поддержку на 435 млн. рублей

Башкирскому бизнесу оказали поддержку на 435 млн. рублей

Господдержку бизнеса в Башкортостане оценили в  435 миллионов рублей. Бюджет формировался следующим образом: 109 млн. рублей выделил республиканский бюджет, 63 млн. рублей поступили из местных бюджетов, 258 млн. принадлежат федералам и внебюджетные источники наскребли 6 млн. рублей.

Финансовую помощь получили 17 тысяч малых предприятий. Это позволило создать около трех тысяч новых рабочих мест и сохранить более 20 тысяч существующих.

Консультации и образовательную поддержку получили более 12,5 тысячи предпринимателей.

Субсидии и гранты получили 826 субъектов малого и среднего предпринимательства. Возвратную поддержку, льготные займы и поручительства 285 предпринимателей.

За год  в республике зарегистрировали более 131 тыс. малых и средних предприятий. Это на 4 тысячи больше, чем в 2015 году.

Светлана Куликова
Теги: бизнес, Башкортостан, экономика и бизнес, предпринимательство, малый и средний бизнес, МСП, экономика, господдержка
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