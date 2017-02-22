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22 февраля 2017 г.

В Башкирии намерены поднять престиж рабочих профессий

В Башкирии намерены поднять престиж рабочих профессий

Сегодня не хватает людей не с высшим образованием, а серьезных выпускников наших техникумов, заявил в ходе расширенного заседания коллегии Министерства образования РБ заместитель Премьер-министра Правительства РБ Салават Сагитов:

- В Японии, Германии 22 % людей имеют высшее образование, все остальные -  квалифицированные рабочие. Нам необходимо донести, прежде всего, до родителей, что высшее образование - не есть условие успеха человека в жизни. И детям объяснить, что рабочий - это не только тот, кто стоит у станка, он сам пишет программы и потом работает по ним. WorldSkills – это мировой уровень, к которому мы должны стремиться. В соответствии с данными Минобрнауки РФ, из всех выпускников СПО РФ только 500 соответствуют мировому уровню, в республике один человек: студент Сибайского многопрофильного профессионального колледжа Рафаэль Яхин, принявший участие в финале Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по компетенции «Камнетесное дело»», -  привел данные заместитель Премьер-министра Правительства РБ.

Прошедший на прошлой неделе Региональный чемпионат WorldSkills и JuniorSkills обнажил и еще раз показал те проблемы, на которые следует обратить пристальное внимание.

- Многие из участников, приехавшие на соревнования, посмотрев на задания, признались, что не справятся с ними, - сказал Салават Сагитов. - В ближайшие месяцы нужно разработать программу развития наших ссузов. Средне-специальные учебные заведения должны стать значимыми звеньями в системе образования республики.

Эльвира Азметова
Теги: рабочие профессии, престиж, ссузы
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