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22 февраля 2017 г.
Прибыль крупных и средних предприятий Башкортостана выросла на 20,2%
По итогам 2016 года прибыль крупных и средних предприятий Башкортостана составила 166 млрд. руб., что на 20,2% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Данные приводит Служба статистики.
За год доля убыточных организаций не изменилась и осталась на уровне 20,5%. Сумма убытков снизилась с 71 до 12,3 млрд. рублей.
Задолженность по кредитам составляла 27,1 млрд руб. С начала этого года она снизилась на 13%. Просроченная дебиторская задолженность составила 39,2 млрд руб.
Светлана Куликова
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