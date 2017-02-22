Прибыль крупных и средних предприятий Башкортостана выросла на 20,2%

22 февраля 2017 г.

По итогам 2016 года прибыль крупных и средних предприятий Башкортостана составила 166 млрд. руб., что на 20,2% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Данные приводит Служба статистики.

За год доля убыточных организаций не изменилась и осталась на уровне 20,5%. Сумма убытков снизилась с 71 до 12,3 млрд. рублей.

Задолженность по кредитам составляла 27,1 млрд руб. С начала этого года она снизилась на 13%. Просроченная дебиторская задолженность составила 39,2 млрд руб.