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22 февраля 2017 г.

Прибыль крупных и средних предприятий Башкортостана выросла на 20,2%

Прибыль крупных и средних предприятий Башкортостана выросла на 20,2%

По итогам 2016 года прибыль крупных и средних предприятий Башкортостана составила 166 млрд. руб., что на 20,2% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Данные приводит Служба статистики.

За год доля убыточных организаций не изменилась и осталась на уровне 20,5%. Сумма убытков снизилась с 71 до 12,3 млрд. рублей.

Задолженность по кредитам составляла 27,1 млрд руб. С начала этого года она снизилась на 13%. Просроченная дебиторская задолженность составила 39,2 млрд руб. 

Светлана Куликова
Теги: Башкортостан, экономика и бизнес, предприятия, статистика, Башстат
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