ФАС рассказала о нарушениях порядка распределения участков под застройку

21 февраля 2017 г.

На пресс-конференции, прошедшей в информационном агенстве «Башинформ», руководитель Управления федеральной антимонопольной службы по Башкортостану Зульфира Акбашева, сообщила об итогах работы организации за прошлый год и задачах, над которыми еще предстоит работать.

- 2016 год был очень сложным - во-первых, мы работали в новых условиях после принятия «Четвертого антимонопольного пакета». В прошлом году законы в отношении малого и среднего бизнеса были смягчены. Например, представителей малого бизнеса теперь не наказывают за картельное соглашение, если на рынке у него маленькая доля. Считается, что на государство это не повлияет. Однако, если компания учреждена юридическими лицами или муниципальными образованиями, то при нарушении законодательства, наказание обязательно будет.

Также руководитель УФАС по РБ рассказала о нововеденном институте предупреждения, который распространяется на действия органов государственной власти и местного самоуправления и не влечет за собой никакого наказания для провинившегося, но способен положительно отразиться на рыночной конкурентоспособности.

На пресс-конференции была затронута тема злоупотребления доминирующим положением, а также лоббистские действия государства и чиновников.

- Особенно увеличилось количество нарушений со стороны органов власти. Мы получаем жалобы не только на муниципалитеты, но и на республиканские органы власти, эта тенденция усилилась.

Еще одной крайне важным вопросом является нарушение порядка распределения земельных участков под застройку.

- Мы проанализировали сайты Уфы, других городов и увидели, что строительство идет повсеместно, а конкурсы не проводятся - это ненормальное явление. Где застройщики берут землю? Кто эту землю дает?

Также, по словам руководителя УФАС по РБ, если земля берется для строительства спортивной площадки или катка, а вместо этого продается для строительства жилого дома, это ни к чему хорошему не приведет, а только опустошит государственный бюджет.