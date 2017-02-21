КУРСЫ ВАЛЮТ
USD57,8590
EUR61,2090
GBP71,8724
курс ЦБ РФ на 22 февраля
Курсы валют в банках Уфы
Курсы валют ЦБ РФ
ПОГОДА
Уфа
Сейчас:
-1°
Пасмурно
вечер 0°,  ночь -1°,  утро +3°
СПОРНЫЙ ВОПРОС
ФОТО ДНЯ
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
ФОТОГАЛЕРЕИ
ВИДЕО
Главная / Экономика /
21 февраля 2017 г.

За год в Башкирию инвестировали 361 млрд. рублей

За год в Башкирию инвестировали 361 млрд. рублей

В 2016 году в Башкортостане объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования составил 361 млрд. рублей. По сравнению с 2015 годом, этот показатель увеличился на 43 млрд рублей. Темп роста составил 4%. Данные приводит Служба статистики.

Хороших результатов удалось добиться за счет совершенствования инвестиционного законодательства. В частности, речь идет о механизмах защиты и поддержки инвесторов, реализующих приоритетные инвестпроекты, а также внедрение системы их сопровождения  по принципу «одного окна».

В 2016 году перечень приоритетных инвестпроектов пополнился 11 инвестпроектами стоимостью  82 млрд. рублей. Новые предприятия обеспечат работой более 2,5 тысяч. Всего на территории республики реализуется более 600 проектов, из них в перечень приоритетных включены  66 инвестпроектов общей стоимостью свыше 435 млрд. рублей. Количество новых рабочих мест превышает 21 тысячу.

Светлана Куликова
Теги: Башкортостан, инвестиции, экономика и бизнес, инвестпроекты
67 Оценить новость:  0  0
Отправить
ФАС рассказала о нарушениях порядка распределения участков под застройку
21 Февраль 2017 г.
ФАС рассказала о нарушениях порядка распределения участков под застройку
Рейтинг зарплат Биржи труда резко отличается от данных статистики
21 Февраль 2017 г.
Рейтинг зарплат Биржи труда резко отличается от данных статистики
В Уфе полицейские провели обыски в здании мэрии
21 Февраль 2017 г.
В Уфе полицейские провели обыски в здании мэрии
Бизнесмены со всей Башкирии соберутся в самом модном клубе Уфы
20 Февраль 2017 г.
Бизнесмены со всей Башкирии соберутся в самом модном клубе Уфы
На северо-востоке Башкирии создадут геопарк под эгидой ЮНЕСКО
20 Февраль 2017 г.
На северо-востоке Башкирии создадут геопарк под эгидой ЮНЕСКО
Авиакомпания Dexter возобновила прямые перевозки из Чебоксар в Уфу
20 Февраль 2017 г.
Авиакомпания Dexter возобновила прямые перевозки из Чебоксар в Уфу
АРХИВ [февраль] [январь] 2016 [декабрь] [ноябрь] [октябрь] [сентябрь] [август] [июль]