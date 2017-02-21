За год в Башкирию инвестировали 361 млрд. рублей

21 февраля 2017 г.

В 2016 году в Башкортостане объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования составил 361 млрд. рублей. По сравнению с 2015 годом, этот показатель увеличился на 43 млрд рублей. Темп роста составил 4%. Данные приводит Служба статистики.

Хороших результатов удалось добиться за счет совершенствования инвестиционного законодательства. В частности, речь идет о механизмах защиты и поддержки инвесторов, реализующих приоритетные инвестпроекты, а также внедрение системы их сопровождения по принципу «одного окна».

В 2016 году перечень приоритетных инвестпроектов пополнился 11 инвестпроектами стоимостью 82 млрд. рублей. Новые предприятия обеспечат работой более 2,5 тысяч. Всего на территории республики реализуется более 600 проектов, из них в перечень приоритетных включены 66 инвестпроектов общей стоимостью свыше 435 млрд. рублей. Количество новых рабочих мест превышает 21 тысячу.