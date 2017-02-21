Рейтинг зарплат Биржи труда резко отличается от данных статистики

21 февраля 2017 г.

Центр занятости населения Уфы обнародовал свежие данные.

Большинство трудоспособного населения нашей страны получают зарплату ниже официально называемой средней. Что можно доказать, опираясь на открытые цифры.

Так, по данным Башкортостанстата, средняя зарплата по региону в январе-ноябрь 2016 года составила 27252 рубля. Статистика, собранная на основании Центра занятости населения Уфы, демонстрирует иные цифры.

- В банке Уфы сейчас 10 500 вакансий. Наибольшее количество (около 70%) составляют рабочие профессии. Уровень зарплат у всех вакансий разный. В бюджетных организациях он один, во внебюджетных - другой. И по профессиям тоже сильно отличается. На сегодняшний день средний размер заработной платы по банку вакансий – около 14 000 рублей, - говорит начальник отдела по взаимодействию с работодателями Центра занятости населения Уфы Альбина Салимова.

Если перевести в цифры по вакансиям картина выглядит таким образом. К примеру, зарплата воспитателя детского сада в зависимости от категории и стажа колеблется от 7900 до 18 000 рублей. Зарплата учителя начинается с минимальной суммы – 7500 и заканчивается цифрой 26 000 рублей. Зависит от категории, стажа и количества часов. Зарплата повара в зависимости от квалификации и разряда варьируется от 7500 до 42 000 рублей. Средняя зарплата повара по банку данных составляет 24 000 рублей. Зарплата кухонного рабочего колеблется от 7500 (детские сады, школы), во внебюджетной сфере - 8900. Самая высокая зарплата кухонного рабочего составляет 15 000. У вахтера - зарплата колеблется от 8 000 до 13 000. В среднем, получается около 9000 рублей.