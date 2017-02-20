Бизнесмены со всей Башкирии соберутся в самом модном клубе Уфы

20 февраля 2017 г.

21 февраля состоится торжественное открытие нового делового сезона с Торгово-промышленной палатой. Гостями вечера станут представители крупного и среднего бизнеса, члены Торгово-промышленной палаты, специальные гости - министры.

Мероприятие станет отличной площадкой для B2B-общения. Здесь для каждого появится уникальная возможность познакомиться, обменяться идеями и контактами. Будет работать 6 бизнес-зон: конгресно-выставочная, членство в ТПП РБ, международное и межрегиональное сотрудничество, президент ТПП РБ и специальные гости, инвестиционные проекты, центр поддержки предпринимательства.

На открытии делового сезона ожидаются министр экономического развития РБ Сергей Новиков, премьер-министр РБ Рустэм Марданов, министр промышленности и инновационной политики РБ Алексей Карпухин, министр природопользования и экологии РБ Илдар Хадыев, министр сельского хозяйства РБ Ильшат Фазрахманов, другие высокие гости.

Дополнением вечера станет концерт. В программе: мастер-классы, фуршет, розыгрыш призов и подарков от партнеров.

Мероприятие пройдет в Music Hall 27, начало в 17:00.