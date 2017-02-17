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17 февраля 2017 г.

В Башкирии молодым семьям станет легче купить жилье

В Башкирии молодым семьям станет легче купить жилье

Глава Башкирии Рустэм Хамитов рассказал, что многодетные семьи, которые нуждаются в жилье, смогут первыми рассчитывать на получение 300 тысяч рублей. Программа поддержки, которая обойдется в 1 млдр. рублей, должна заработать с 2017 года.

– Программа эта будет дорогой для нашей республики. Она превышает один млрд рублей. Хорошо, что у нас есть такие возможности, бюджет республики в прошлом году исполнен с профицитом, - отметил Рустэм Хамитов. 

Напомним, что единовременная денежная помощь полагается молодым семьям за рождение первого ребенка. Такая мера направлена на улучшение демографической ситуации в республике.

Указ о выплате пособий находится на стадии разработки.

Светлана Куликова
Теги: Глава РБ, семья, дети, жилье, Рустэм Хамитов
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