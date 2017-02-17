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17 февраля 2017 г.

Главный юрист Башкирии выступает за расширение института суда присяжных

Главный юрист Башкирии выступает за расширение института суда присяжных

По мнению председателя Башкортостанского отделения Ассоциации юристов России Андрея Назарова, расширение суда присяжных позволит избежать необоснованного привлечения предпринимателей к ответственности. Такое заявление было сделано на пресс-конференции «Коммерсанта».  Ключевой темой мероприятия  стала уголовная ответственность собственников и руководителей компаний.

«Для заседателей из числа простых граждан, очевидно, что если по договору внесена предоплата в размере 60%, а потом случился форс-мажор, то руководителя или собственника бизнеса не за что привлекать к ответственности. Но, как мы знаем, присяжным так и не доверили рассматривать подобного рода дела», - цитирует информационное агентство «РАПСИ-ньюс» слова Андрея Назарова.

Назаров привел данные опроса, которые свидетельствуют о том, что прекращение уголовных дел в 68% случаев заканчивается потерей бизнеса. Порядка 20% респондентов отметили существенные экономические потери, вызванные уголовным преследованием.

Как передает «РАПСИ», зачастую правоохранительные органы толкуют уголовный закон в репрессивном ключе, возбуждая дела о незаконном предпринимательстве, легализации преступных доходов и хищениях:

«Таким образом, защита прав собственников и руководителей бизнеса сводится не к тому, чтобы все было по закону, а к тому, чтобы люди просто получали как можно меньше», - подытожил эксперт.

Подготовила Светлана Куликова
Теги: Андрей Назаров, предпринимательство, особое мнение, экспертное мнение, АЮР РБ, Ассоциация юристов, бизнес
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