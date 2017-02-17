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17 февраля 2017 г.

В Уфе нашли инвестора для строительства крупнейшего автомобильного тоннеля

В Уфе нашли инвестора для строительства крупнейшего автомобильного тоннеля

Госкомитет Башкирии по транспорту и дорожному хозяйству заключил соглашение по проекту «Восточный выезд из Уфы» с «Башкирской концессионной компанией». Соответствующий приказ подписал Первый заместитель председателя Гостранса РБ Альберт Сулейманов.

Подписать само соглашение планируется в начале мая 2017 года. В объект концессионного соглашения входит строительство автодорожного тоннеля протяженностью 1,2 км, мостового перехода через реку Уфа длиной 2,5 км и автомобильной дороги протяженностью 14 км. Инвестиционный проект предусматривает создание нового выезда из Уфы на автомобильную дорогу федерального значения М-5 «Урал».

Строительство тоннеля было начато еще 1992 году. Планируется, что реализация проекта займет четыре года. Проезд по тоннелю будет платным. Власти объясняют это желанием вернуть бюджетные затраты. Чиновники сообщают, что для тех, кто не хочет пользоваться платным тоннелем, существует альтернативный бесплатный выезд из города. 

Эльвира Азметова
Теги: тоннель, автодорога, мост
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