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17 февраля 2017 г.
«Башкиравтодор» планирует взять кредит на 300 млн. рублей
Крупный республиканский дорожный подрядчик и заказчик «Башкиравтодор» планирует взять 300 млн. рублей банковских кредитов. Средства привлекаются на финансирование текущей деятельности предприятия. Срок действия кредита — два года. Ставка - 14% годовых.
Как сообщает "Коммерсант", в 2016 году «Башкиравтодор» провел 13 закупок по выбору кредитной организации. Совокупная цена контрактов составила 3,125 млрд рублей. В 2016 году компания получила 142 госконтракта общей стоимостью 7,4 млрд. руб., в 2015 году — 277 контрактов на 4,88 млрд рублей.
Светлана Куликова
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