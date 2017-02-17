КУРСЫ ВАЛЮТ
USD57,1507
EUR60,6540
GBP71,3584
курс ЦБ РФ на 17 февраля
Курсы валют в банках Уфы
Курсы валют ЦБ РФ
ПОГОДА
Уфа
Сейчас:
-16°
Небольшая облачность
вечер -11°,  ночь -8°,  утро -14°
СПОРНЫЙ ВОПРОС
ФОТО ДНЯ
Всюду снег, кругом всё тихо...
Всюду снег, кругом всё тихо...
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
ФОТОГАЛЕРЕИ
ВИДЕО
Главная / Экономика /
17 февраля 2017 г.

«Башкиравтодор» планирует взять кредит на 300 млн. рублей

«Башкиравтодор» планирует взять кредит на 300 млн. рублей

Крупный республиканский дорожный подрядчик и заказчик «Башкиравтодор» планирует взять 300 млн. рублей банковских кредитов. Средства привлекаются на финансирование текущей деятельности предприятия. Срок действия кредита — два года. Ставка - 14% годовых.

Как сообщает "Коммерсант", в 2016 году «Башкиравтодор» провел 13 закупок по выбору кредитной организации. Совокупная цена контрактов составила 3,125 млрд рублей. В 2016 году компания получила 142 госконтракта общей стоимостью  7,4 млрд. руб., в 2015 году — 277 контрактов на 4,88 млрд рублей. 

Светлана Куликова
Теги: экономика и бизнес, банки, кредиты
68 Оценить новость:  0  0
Отправить
В Башкирии молодым семьям станет легче купить жилье
17 Февраль 2017 г.
В Башкирии молодым семьям станет легче купить жилье
Главный юрист Башкирии выступает за расширение института суда присяжных
17 Февраль 2017 г.
Главный юрист Башкирии выступает за расширение института суда присяжных
В Уфе нашли инвестора для строительства крупнейшего автомобильного тоннеля
17 Февраль 2017 г.
В Уфе нашли инвестора для строительства крупнейшего автомобильного тоннеля
В Башкирии оштрафовали более 100 чиновников за нарушение прав предпринимателей
17 Февраль 2017 г.
В Башкирии оштрафовали более 100 чиновников за нарушение прав предпринимателей
В Башкирии одним банкротом станет меньше
17 Февраль 2017 г.
В Башкирии одним банкротом станет меньше
Бизнесмены Башкирии жалуются на Роспотребнадзор, который штрафует их за «фанфурики»
17 Февраль 2017 г.
Бизнесмены Башкирии жалуются на Роспотребнадзор, который штрафует их за «фанфурики»
АРХИВ [февраль] [январь] 2016 [декабрь] [ноябрь] [октябрь] [сентябрь] [август] [июль]