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17 февраля 2017 г.

В Башкирии одним банкротом станет меньше

В Башкирии одним банкротом станет меньше

"Речной порт Уфа" выпадет из числа предприятий банкротов. Временный управляющий организации по итогам процедуры наблюдения, которая была введена в июне прошлого года, пришел к выводу о возможности восстановить платежеспособность организации-должника.

Общая задолженность речного порта, включенная в реестр требований кредиторов, составляет 80,9 млн рублей. При этом, балансовая стоимость активов оценена в 145,8 млн. рублей. 

ООО «Речной порт Уфа» занимается добычей и перевозкой нерудных стройматериалов, речными перевозками. Сдает в аренду офисные помещения, краны и земмашины. Имеет два грузовых терминала, 16 портальных и девять плавучих кранов грузоподъёмностью 5 и 16 тн, железнодорожные подъездные пути к обоим терминалам, сортировочные устройства для производства гравия и отсева.

В 2016  году порт заработал 195,9 млн.рублей и понес убытков в размере  40,8 млн.рублей. 

Светлана Куликова
Теги: банкротство, экономика и бизнес, процедура банкротства, Уфа
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