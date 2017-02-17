В Башкирии одним банкротом станет меньше

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"Речной порт Уфа" выпадет из числа предприятий банкротов. Временный управляющий организации по итогам процедуры наблюдения, которая была введена в июне прошлого года, пришел к выводу о возможности восстановить платежеспособность организации-должника.
Общая задолженность речного порта, включенная в реестр требований кредиторов, составляет 80,9 млн рублей. При этом, балансовая стоимость активов оценена в 145,8 млн. рублей.
ООО «Речной порт Уфа» занимается добычей и перевозкой нерудных стройматериалов, речными перевозками. Сдает в аренду офисные помещения, краны и земмашины. Имеет два грузовых терминала, 16 портальных и девять плавучих кранов грузоподъёмностью 5 и 16 тн, железнодорожные подъездные пути к обоим терминалам, сортировочные устройства для производства гравия и отсева.
В 2016 году порт заработал 195,9 млн.рублей и понес убытков в размере 40,8 млн.рублей.
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