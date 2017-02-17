В Башкирии оштрафовали более 100 чиновников за нарушение прав предпринимателей

17 февраля 2017 г.

Прокурорские проверки установили свыше 860 нарушений прав предпринимателей контролирующими органами.

Так, ведомства незаконно проводили проверки. По данным фактам виновные сотрудники по инициативе прокуратуры были привлечены к административной ответственности по ст. 19.6.1 КоАП РФ (несоблюдение требований законодательства о государственном или муниципальном контроле).

К примеру, инспектор Госкомитета республики по жилищному и строительному надзору организовал внеплановую проверку управляющей компании на основании анонимного обращения, что прямо запрещено законом. В Туймазинском районе четыре чиновника муниципалитета незаконно проверили хозяйствующие субъекты, исключенные прокуратурой из сводного плана проверок.

Органы контроля также не соблюдали сроки проверок и порядок оформления их результатов. В частности, трое сотрудников Западно-Уральского управления Ростехнадзора проводили проверки свыше 20 дней или за пределами срока, предусмотренного распоряжением. Жилищный инспектор администрации города Октябрьского не предъявил акт проверки представителю коммерческой фирмы.

Всего республиканской прокуратурой внесено более 200 представлений, в дисциплинарном порядке наказано более 230 лиц, в административном – 124 сотрудника.