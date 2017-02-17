За год в России задолжали бизнесу 40 млрд. рублей, мы узнали, как обстоят дела в Башкирии

17 февраля 2017 г.

В 2016 году государственные и муниципальные заказчики задолжали бизнесу по контрактам 40 млрд. рублей. Подсчеты произвела Генпрокуратура. Среди ярых должников значатся учреждения здравоохранения, образования и ЖКХ. Не платят по счетам и администрации.

Например, Администрация Уфы в 2014 году заключила контракт на капитальный ремонт канализационной насосной станции стоимостью 6 млн. рублей. Ремонт был сделан, однако деньги на счет подрядной организации не поступали. Эффективным механизмом для восстановления прав бизнесменов стало обращение к бизнес-омбудсмену Рафаилю Гибадуллину. После его вмешательства долг был погашен.

На плечи администрации лег еще один долг в размере млн. рублей. На сей раз, власти не расплатились с бизнесменом, который организовал подачу питания в оздоровительный лагерь.

Фирма терпела вынужденный простой, поскольку была лишена оборотных средств. Долг был возмещен в феврале.

- К сожалению, случаи несвоевременной оплаты заказчиками обязательств по контрактам носят массовый характер, — отметили в пресс-службе уполномоченного по правам предпринимателей в регионе.

Зачастую долги возникают из-за того, что подряды раздаются, несмотря на отсутствие средств, несвоевременных перечислений.

Куда обращаться предпринимателю, которому задолжали власти, рассказала Людмила Ахметшина, руководитель Аппарата Башкортостанского отделения АЮР.

- Если контракт был заключен с государственным заказчиком, то соответственно и деньги за работу выделяются из бюджета республики. В такой ситуации бизнесмен может обратиться в Минфин региона и уже там узнать, почему ему своевременно не выплачивают деньги. Иногда бывает, что в казне попросту нет денег. Вполне может быть, что деньги застряли на стадии оформления. Если и это не сработает то остается суд. Необходимо написать заявление с требованием возмещения средств, которые были завещаны по договору. Если же предпринимателю задолжали деньги на муниципальном уровне, то следует обратиться в администрацию или в финансовый отдел муниципального образования. В прокуратуру – если бизнес располагает сведениями о то, что идет прямое нарушение закона. Например, если одному бизнесмену выплатили средства, а другому нет. Возможно, что недобросовестные чиновники умышленно задерживают оплату с целью получить деньги за своевременный расчет. Также не стоит забывать и про очередность выплат.

По словам экспертов, вопрос с задолженностями по госконтрактам тема не новая. Сумма долга и период выплат средств всё еще остается очень большой – от 3 до 9 месяцев.

Напомним, согласно ФЗ №44«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», государственные и муниципальные заказчики должны рассчитываться со всеми подрядчиками в течение 30 дней с момента подписания документов о приемке. В противном случае систему штрафов никто не отменял. Задолжал средства по контракту, то будь добр заплатить штраф в размере 30 000–50 000 руб. Соответствующие поправки в КоАП вступили в силу с января.

Стоит отметить, что мониторинг задолженности был начат по настоянию федерального бизнес-омбудсмена Бориса Титова. В прошлом году он предложил правительству отменить уголовную и административную ответственность за неуплату налогов и невыплату зарплат для бизнесменов, которым задолжало государство.