Главный транспортный прокурор ПФО отчитался о работе

16 февраля 2017 г.

16 февраля в режиме видеоконференции в башкирской транспортной прокуратуре состоялся круглый стол. В нем приняли участие представители региональных отделений ведомства Приволжского федерального округа.

От башкирской стороны, кроме транспортного прокурора, на круглом столе присутствовали Уполномоченный по правам человека РБ Рим Каюмов, представитель Уполномоченного по правам ребенка РБ Ляйсан Алтынбаева, представитель Уполномоченного по правам предпринимателей в РБ Вера Буйских, представители ТПП РБ, БРО «Деловая Россия», БРО «Опора России».

На видеовстрече с докладом «О ключевых проблемах, стоявших перед органами транспортной прокуратуры в 2016 году и ситуациях, в которых вмешательство прокуратуры привело к реальному восстановлению законности, защите прав граждан, субъектов предпринимательской деятельности, интересов общества и государства в целом» выступил Транспортный прокурор ПФО Тимур Кебеков.

Работа по обращениям предпринимателей и граждан является основным индикатором состояния законности. По изменению структуры и динамики поступающих в транспортную прокуратуру обращений можно судить о степени доверия общественности и бизнес-сообщества, эффективности работы ведомства.

- По сравнению с 2015 годом в 2016 году число поступивших в прокуратуру обращений выросло на 19%. Чаще стали граждане приходить и на личный прием к прокурору. Свою деятельность мы корректируем исходя из характера обращений. Вот наглядный пример. Примерно треть жалоб прошлого года касалась трудовых вопросов. Это направление для нас всегда было одним из приоритетных. Мы постоянно ищем новые пути получения информации в данной сфере. Сотрудничаем с профсоюзами, наши транспортные прокуроры стали членами комиссий по трудовым вопросам, которые функционируют в соответствующих органах исполнительной власти. Чаще проводим встречи с коллективами предприятий. Благодаря вмешательству транспортных прокуроров в регионах погашены долги по зарплате на сумму в 200 млн. рублей. По инициативе транспортных прокуроров руководители предприятий привлечены к административной и уголовной ответственности, - отметил главный транспортный прокурор ПФО.

Примерно в каждом втором случае граждане обращались с вопросами безопасности на объектах транспорта, а также доступности и качеству предоставляемых транспортных услуг. В результате этих обращений восстанавливались пешеходные переходы через железнодорожные переезды, ремонтировались пути, платформы, вокзалы оборудовались комнатами матери и ребенка; устанавливались навесы на железнодорожных платформах, приспособления для инвалидов. Так, в Ульяновской области приобретен автобус для перемещения по аэропорту маломобильных граждан. В Челябинской области по требованию уфимской транспортной прокуратуры оборудован путь через железную дорогу, который затруднял переход пассажиров на посадочную платформу. В Самаре по решению суда аэропорт снабжен лифтом для инвалидов.

В прошлом году замечен рост обращений в прокуратуру предпринимателей.

- Думаю, не ошибусь, если свяжу этот факт с работой Общественного совета защиты прав предпринимателей. Только за два последних года исключено из планов более 640 необоснованных претензий к предпринимателям. Транспортные прокуроры пресекали и попытки внеплановых проверок бизнесменов без согласования с прокурорами, ущемления прав малого бизнеса со стороны естественного монополиста – ООО «РЖД», - заявил Тимур Кебеков.

Коснулся главный транспортный прокурор ПФО и проблемы «зацеперов». Здесь на первый план выходит вопрос детского и подросткового травматизма. По информации внутренних дел в прошлом году в июне зафиксировано 37 таких случаев. Смертельно опасному развлечению способствуют ролики и специальные сайты в Сети.

- Мы предпринимаем меры к закрытию доступа к таким сайтам. В частности, сейчас рассматривается подобный иск татарской транспортной прокуратуры. В целях профилактики непроизводственного травматизма совместно с Куйбышевской железной дорогой ведется работа по созданию карты транспортных происшествий. Проблема требует действий всех заинтересованных лиц. На этой карте будут отмечены места происшествий, травмирования детей и подростков. Это станет большим подспорьем в профилактической работе по предотвращению гибели людей на объектах транспорта, - подчеркнул транспортный прокурор.