В Башкирии заработала горячая линия по проблемам закупок

16 февраля 2017 г.

Как показал национальный рейтинг, процедура госзакупок прозрачней не становятся. Не помогло в этом вопросе и введение новой контрактной системы.

Как пишет газета "Ведомости", с 1 июля 2015 года по 30 июня 2016 года госзаказ вырос на 20%, а число конкурентных закупок - всего на 1%. В среднем на торги приходит менее трех участников, и при этом на трети торгов цена не снижается. В результате на закупках по завышенным ценам государство потеряло около 180 млрд рублей (2,68% от заказа), что, впрочем, меньше, чем годом ранее (247,3 млрд, или 4,3%).

В Башкирии ситуация обстоит не лучшим образом. Причины очевидны – коррупция. Для решения проблем в этом вопросе было решено создать рабочую группу. В нее вошли представители Минфина, Минэкономразвития, Управления Федерального казначейства и Госкоминформатизации.

Новая структура будет отвечать на вопросы заказчиков и решать проблемы, которые возникают при нестабильной работе Единой информационной системы в сфере закупок.

Кроме того, в Минэкономразвития Башкирии запустили «горячую линию» по вопросам формирования закупочных документов, включая планы и графики закупок. Линия работает в рабочие дни с 9 до 18 часов по номеру: 8(347) 218-08-62, 8(347)218-08-41.

О закупочной деятельности Башкирии говорят следующие данные. В прошлом году было размещено около 109 тыс. извещений о закупках на общую сумму 43,7 млрд. рублей. Объем заключенных контрактов составил 40,7 млрд. рублей. Это в 1,6 раза превышает уровень предыдущего года.