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16 февраля 2017 г.

Топ-менеджерам "Башнефти" снизили зарплату

Топ-менеджерам "Башнефти" снизили зарплату

Падение составило 2,6%, - сообщает пресс-служба «Роснефти». За четвертый квартал 2016 года их совокупный доход составил 46,6 млн рублей.

Изменился и общий объем вознаграждений с учетом премий. Сумма не называется. 

Ранее «Интерфакс» сообщил, что членам правления «Башнефти» в прошлом году было выплачено 1,1 млрд рублей. Это в 2,6 раза больше, чем в 2015 году.

Издание «Прайм» поясняет, что основная часть этой суммы (946,4 миллиона рублей или 88 процентов) сформировалась до покупки компании «Роснефтью», то есть преимущественно за счет выплаты премий предыдущему составу правления.

Напомним, 12 октября "Роснефть"приобрела у Росимущества 50,08% акций «Башнефти» за 329,69 млрд рублей. 13 октября был изменен состав совета директоров. Башкирии принадлежит пакет в 25% акций.

 

Светлана Куликова
Теги: Башнефть, экономика, топ-менеджеры
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