Топ-10 самых дорогих квартир Уфы

15 февраля 2017 г.

Эксперты агентства недвижимости «Циан» составили рейтинг самых дорогих уфимских квартир. В топ-10 вошли элитные квартиры, расположенные в исторической части города. Их совокупная стоимость составила 312,58 млн рублей.Стоимость самого дорогого предложения –38 млн. рублей, а самая «дешевая» элитная квартира продается за 25 млн. рублей.

Аналитики отмечают, что в 2016 году значительно возросла средняя стоимость квадратного метра в первой десятке наиболее дорогостоящих лотов. Появилось много новичков, что в данном сегменте встречается нечасто.При этом площадь самых дорогих квартир Уфы снизилась с 249,4 кв. м до 243,2 кв. м. Таким образом, динамика роста средней стоимости «квадрата» оказалась даже выше, чем у средней стоимости квартир. Прирост составил 17,4%.

На сегодняшний день усредненный квадратный метр в топ-10 наиболее дорогостоящих лотов Уфы обойдется в 128,5 тыс. рублей.

Возглавляет рейтинг квартира площадью 292 кв. м по улице Цюрупы. В квартире встроен второй свет, развешаны хрустальные люстры, потолки высотой 6 метров. На стенах – точные копии полотен самых знаменитых живописцев.

На втором месте - двухуровневый пентхаус площадью 428 кв. с незаконченным ремонтом по улиуе Рихарда Зорге. Из плюсов можно отметить гипсовую лепнину на потолках и стометровая терраса с видом на парковую зону. Цена вопроса 36,38 млн. рублей.

Замыкает тройку лидеров двухуровневая квартира, расположенная в элитном жилом комплексе «Ленинский мемориал». В квартире - отделка в стиле "классика". Бонусом покупателю достанутся два машиноместа в подземном паркинге. Стоимость 250 кв м оценили в 36 млн.рублей.

На четвертой позиции 175 кв. м стоимостью 34,9 млн.рублей. Квартира расположена по улице улица Карла Маркса, в жилом комплексе «Александровский пассаж». В квартире отделка в стиле "классика", стены декорированы шелковыми обоями.

На пятой строчке - двухуровневая квартира на улице Чернышевского. За 285 кв. м просят 32 млн рублей. Далее идет квартира, которую оценили в 30 млн.рублей. Уникальность ее заключается в паркете из красного дерева и подоконники из полированного гранита, мебель и декоративные элементы от лучших итальянских фабрик.

На седьмом месте ничем не примечательные 190 кв.м на улице Достоевского. Цена вопроса - 28 млн рублей. Квартира полностью обустроена, ремонт сделан в стиле "классика".

На восьмой строчке рейтинга расположилась двухуровневая квартира площадью 244 кв. м. В холодную погоду можно погреться у настоящего дровяного камина, сыграть с друзьями в бильярд. Стоимость лота в элитном доме на улице Гоголя составляет 27,3 млн рублей.

На девятом месте - квартира на улице Мустая Карима. На 203 кв. м сделан ремонт в современном стиле. Стоимость лота 25 млн.рублей.

Топ-10 закрывает квартира на Чернышевского стоимостью 25 млн.рублей. Жилплощадь оснащена сауной, тренажерной комнатой проекционным домашним кинотеатром.