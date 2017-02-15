КУРСЫ ВАЛЮТ
USD56,7719
EUR60,0249
GBP70,7378
курс ЦБ РФ на 16 февраля
Курсы валют в банках Уфы
Курсы валют ЦБ РФ
ПОГОДА
Уфа
Сейчас:
-8°
Пасмурно
вечер -8°,  ночь -13°,  утро -9°
ЦИТАТА ДНЯ
"Авторитетнейшие СМИ превратились в орудие для манипуляции общественным мнением, где информационные войны стали повседневной реальностью, ангажированные СМИ предпочитают преподносить искаженную в угоду чьим-то интересам картину происходящего, где информационные вбросы стали рушить судьбы не только отдельных лиц, но и переписывать политический ландшафт целых государств"."Авторитетнейшие СМИ превратились в орудие для манипуляции общественным мнением, где информационные войны стали повседневной реальностью, ангажированные СМИ предпочитают преподносить искаженную в угоду чьим-то интересам картину происходящего, где информационные вбросы стали рушить судьбы не только отдельных лиц, но и переписывать политический ландшафт целых государств".
Президент России Владимир Путин
СПОРНЫЙ ВОПРОС
ФОТО ДНЯ
В Уфе прошел забег влюбленных. Фото: Максим Никерин
В Уфе прошел забег влюбленных. Фото: Максим Никерин
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
ФОТОГАЛЕРЕИ
ВИДЕО
Главная / Экономика /
15 февраля 2017 г.

Топ-10 самых дорогих квартир Уфы

Топ-10 самых дорогих квартир Уфы

Эксперты агентства недвижимости «Циан» составили рейтинг самых дорогих уфимских квартир. В топ-10 вошли элитные квартиры, расположенные в исторической части города. Их совокупная стоимость составила 312,58 млн рублей.Стоимость самого дорогого предложения –38 млн. рублей, а самая «дешевая» элитная квартира продается за 25 млн. рублей. 

Аналитики отмечают, что в 2016 году значительно возросла средняя стоимость квадратного метра в первой десятке наиболее дорогостоящих лотов. Появилось много новичков, что в данном сегменте встречается нечасто.При этом площадь самых дорогих квартир Уфы снизилась с 249,4 кв. м  до 243,2 кв. м. Таким образом, динамика роста средней стоимости «квадрата» оказалась даже выше, чем у средней стоимости квартир. Прирост составил 17,4%. 

На сегодняшний день усредненный квадратный метр в топ-10 наиболее дорогостоящих лотов  Уфы обойдется в 128,5 тыс. рублей.

Возглавляет рейтинг квартира площадью 292 кв. м по улице Цюрупы. В квартире встроен второй свет, развешаны хрустальные люстры, потолки высотой 6 метров. На стенах – точные копии  полотен самых знаменитых живописцев.

На втором месте - двухуровневый пентхаус площадью 428 кв. с незаконченным ремонтом по улиуе Рихарда Зорге. Из плюсов можно отметить гипсовую лепнину на потолках и стометровая терраса с видом на парковую зону. Цена вопроса 36,38 млн. рублей.

Замыкает тройку лидеров двухуровневая квартира, расположенная в элитном жилом комплексе «Ленинский мемориал». В квартире - отделка в стиле "классика". Бонусом покупателю достанутся два машиноместа в подземном паркинге. Стоимость 250 кв м оценили в 36 млн.рублей. 

На четвертой позиции 175 кв. м стоимостью 34,9 млн.рублей. Квартира расположена  по улице улица Карла Маркса, в жилом комплексе «Александровский пассаж». В квартире отделка в стиле "классика", стены декорированы шелковыми обоями.

На пятой строчке -  двухуровневая квартира на улице Чернышевского. За  285 кв. м просят 32 млн рублей. Далее идет квартира, которую оценили в 30 млн.рублей. Уникальность ее заключается в паркете из красного дерева и подоконники из полированного гранита, мебель и декоративные элементы от лучших итальянских фабрик. 

На седьмом месте ничем не примечательные 190 кв.м на улице Достоевского.  Цена вопроса - 28 млн рублей. Квартира полностью обустроена, ремонт сделан в стиле "классика".

На восьмой строчке рейтинга расположилась  двухуровневая квартира площадью 244 кв. м.  В холодную погоду можно погреться у настоящего дровяного камина, сыграть с друзьями в бильярд. Стоимость лота в элитном доме на улице Гоголя составляет 27,3 млн рублей.

На девятом месте -  квартира на улице Мустая Карима. На 203 кв. м сделан ремонт в современном стиле. Стоимость лота 25 млн.рублей. 

Топ-10 закрывает квартира на Чернышевского стоимостью 25 млн.рублей. Жилплощадь оснащена сауной, тренажерной комнатой проекционным домашним кинотеатром.

Светлана Куликова
Теги: квартиры, жилплощадь, экономика и бизнес, рейтинги
35 Оценить новость:  0  0
Отправить
В нефтесервисном холдинге «Таргин» поменялся генеральный директор
15 Февраль 2017 г.
В нефтесервисном холдинге «Таргин» поменялся генеральный директор
«Роснефть» отремонтирует уфимские НПЗ за 100 миллионов рублей
15 Февраль 2017 г.
«Роснефть» отремонтирует уфимские НПЗ за 100 миллионов рублей
В Башкирии появилось первое официально зарегистрированное коллекторское агентство
14 Февраль 2017 г.
В Башкирии появилось первое официально зарегистрированное коллекторское агентство
В Башкирии задолжали больше 550 миллионов рублей по зарплате
14 Февраль 2017 г.
В Башкирии задолжали больше 550 миллионов рублей по зарплате
Под Уфой построят завод по глубокой переработке зерна
14 Февраль 2017 г.
Под Уфой построят завод по глубокой переработке зерна
Ялтинский форум посетят турецкие бизнесмены
14 Февраль 2017 г.
Ялтинский форум посетят турецкие бизнесмены
АРХИВ [февраль] [январь] 2016 [декабрь] [ноябрь] [октябрь] [сентябрь] [август] [июль]