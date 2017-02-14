В Башкирии появилось первое официально зарегистрированное коллекторское агентство

14 февраля 2017 г.

Свидетельство на деятельность по возврату задолженности получила компания «УралДолгНадзор», сообщил телеканал БСТ.

Согласно новому закону, коллекторы должны быть зарегистрированы в госреестре, общаться с должниками только в дневное время и ограниченное число раз, а все разговоры должны быть записаны.

Отныне работа коллекторов строго регулируется Службой судебных приставов. В главном управлении ведомства состоялась торжественная церемония: директор агентства «УралДолгНадзор» получила сертификат и дала клятву работать добросовестно, не нарушая прав должников.

- Есть пункты, которые обязательны к выполнению. Размер чистых активов компании должен быть не менее 10 миллионов, страхование ответственности должно быть не менее, чем на 10 миллионов рублей, программное обеспечение должно соответствовать. Все это в совокупности приведет к тому, что деятельность будет более чистой, более защищенной для граждан, - сказала генеральный директор ООО «УралДолгНадзор Земфира Суюндукова.

Ранее коллекторской деятельностью в Башкирии занимались 24 крупных юридических организации. По словам специалистов, ужесточение норм позволит избавиться от недобросовестных коллекторских фирм и обеспечит защиту прав заемщиков.

- Прописан очень жесткий, очень цивилизованный механизм взаимодействия. И если он будет соблюдаться, поверьте мне, и в принудительное исполнение будет поступать меньше документов, больше должников будет знать о том, что есть проблемы взыскания задолженностей. И, я полагаю, основная масса должников примет меры добровольного исполнения возложенных на них обязанностей, в том числе взятых кредитов, - подметил руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по РБ Ильнур Махмутов.