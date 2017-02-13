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13 февраля 2017 г.

25 миллионов высокопроизводительных рабочих мест создадут в ближайшие годы в России

25 миллионов высокопроизводительных рабочих мест создадут в ближайшие годы в России

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей, сопредседатель «Деловой России» Борис Титов обсудил с председателем правительства России Дмитрием Медведевым подготовку стратегии долгосрочного развития страны.

Премьер-министр заявил, что России необходимо в ближайшие годы добиться темпов роста экономики выше среднемировых, которые, как ожидается, составят 3-3,5%. Со своей стороны Борис Титов сообщил Дмитрию Медведеву, что готовящаяся Столыпинским клубом «Стратегия роста» предусматривает развитие российской экономики в ближайшие годы темпами выше среднемировых, а к 2035 году даже по «очень спокойному» сценарию предполагается удвоение ВВП РФ.

Премьер-министр попросил сопредседателя «Деловой России» рассказать подробности работы над среднесрочной стратегией страны.

Борис Титов ответил, что работа над документом, который получил название «Стратегия роста», близится к завершению:

- Столыпинский клуб создал специальный соответствующий институт, в работе которого принимают участие известные эксперты. На сегодняшний день подготовлена структура стратегии роста, а на первый план выходит необходимость обеспечить качественный и стабильный рост экономики РФ, для чего есть потенциал. Мы считаем, что этот потенциал к 2035 году при таком очень спокойном сценарии - может быть, удвоение ВВП. В ближайшие годы Россия может расти быстрее, чем среднемировые темпы роста экономики, - сказал бизнес-омбудсмен.

По его словам, источниками такого роста должен быть прежде всего малый и средний бизнес, углубление переработки сырья, возможности новой цифровой экономики и социальный сектор.

- Потому что социальный сектор - это не только затраты и расходы бюджета, но и потенциал достаточно серьезного роста нашей экономики, по крайней мере - около одного процента ВВП, - подчеркнул Борис Титов.

Сопредседатель «Деловой России» обратил внимание на важность роста инвестиций и улучшения деловой среды.

- Мы видим, что, к сожалению, пока экономические условия сегодня у нас недостаточны для того, чтобы привлекать инвестиции. Мы говорим в нашей стратегии, что необходимо снижение издержек, - сказал Борис Титов, пояснив, что речь идет и о налогах, и об уровне тарифов. - Ну, и, конечно, мы за низкие процентные ставки, долгосрочные кредиты. Поэтому мы считаем, что ключевая ставка, особенно в условиях, когда у нас сегодня рекордно низкая инфляция, конечно, должна снижаться. Мы за умеренно низкий курс рубля на первом, по крайней мере, этапе реформ.

Борис Титов также считает, что у России достаточно трудовых ресурсов по количеству и качеству, «просто сегодня есть неэффективная занятость». По его словам, стратегия предполагает создание 25 миллионов высокопроизводительных рабочих мест. Кроме того, он, говоря о стратегии, назвал важным получение ею общественной поддержки.

Дмитрий Медведев, ознакомившись с представленными Борисом Титовым материалами, отметил, что предложенный в них набор целей «носит универсальный характер и воспринимается всеми, кто желает процветания в стране - это и современная устойчивая конкурентная экономика, и удобная для жизни страна, и современная инфраструктура, и переход к современной экономике, и, естественно, сотрудничество с другими государствами».

- Вопрос именно в средствах достижения этих целей, - подчеркнул премьер-министр.

 

 

Эльвира Азметова
Теги: высокопроизводительные рабочие места, Борис Титов, Стратегия роста
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