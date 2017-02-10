В Башкирии за первого ребенка будут доплачивать серьезную сумму

10 февраля 2017 г.

10 февраля Глава Башкирии распорядился выплачивать единовременное денежное социальное пособие в размере 300 тысяч рублей за рождение первого ребенка, сообщил телеканал БСТ. Деньги призваны помочь молодым семьям улучшить жилищные условия.

- В ближайшее время я подпишу Указ о единовременных социальных выплатах молодым семьям в размере 300 тысяч рублей - начиная с этого года - на улучшение жилищных условий при рождении ребенка, - заявил Рустэм Хамитов.

Помимо этого, в республике создана межведомственная рабочая группа по работе над улучшением демографической ситуации. По подсчетам специалистов, только за последний год рождаемость в стране снизилась на 2,6%, в Башкирии - на 5,5%.

Самые низкие показатели зафиксированы в Краснокамском, Зилаирском, Федоровском районах, а также в Салавате, Дюртюлях, Мелеузе. Причина - отток молодежи. При этом большое внимание в регионе уделяется решению вопросов, связанных с очередью в детские сады, улучшением качества образования и здравоохранения.

До 1 марта Главе Башкирии должен быть представлен план мероприятий по улучшению демографической ситуации в регионе.