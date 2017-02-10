Росреестр начал принимать документы в электронном виде

10 февраля 2017 г.

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) начала принимать в электронном виде документы для государственной регистрации прав на недвижимость в соответствии со вступившим в силу с 1 января 2017 года Федеральным законом № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

Запуск сервиса по подаче документов на регистрацию прав через Интернет позволяет гражданам и бизнесу напрямую обратиться в Росреестр за получением одной из наиболее популярных и сложных услуг ведомства. Благодаря современным информационным технологиям заявители могут не терять время на визит в офис и не зависеть от действий чиновника.

В 2016 году с помощью электронного сервиса в Росреестр подано 401 000 заявлений о государственной регистрации прав. За 2016 год в Управление Росреестра по РБ поступило порядка 25 000 «электронных сделок», при этом около 40% заявлений подано гражданами и юридическими лицами. Среди субъектов Российской Федерации Башкирия по итогам 2016 года по количеству заявлений на государственную регистрацию прав в электронном виде находится на втором месте после Московской области.

Заявители отмечают преимущества электронной подачи документов на государственную регистрацию прав на недвижимость: сокращение сроков регистрации до 2 рабочих дней (в Башкирии), уменьшение суммы государственной пошлины для физических лиц на 30% и т.д.

Также для удобства заявителей в здании Росреестра в городе Уфе по улице Ленина, 70 открыт Центр консультирования по сдаче документов в электронном виде. Здесь в течение 15 минут заявитель можете оформить электронно-цифровую подпись и сразу же перейти к следующему окошку для сдачи документов. Второй раз приходить уже не придется - готовая выписка о праве собственности будет направлена на адрес электронной почты заявителя.

Электронная регистрация прав на недвижимость позволяет не только уменьшать сроки получения услуги по оформлению недвижимости в собственность, но еще и сокращает количество процедур, необходимых для регистрации прав собственности, до одной.