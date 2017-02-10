Гости Башкирии предпочитают деловой туризм

10 февраля 2017 г.

Сегодня в Уфе началась работа Регионального туристического форума, посвященного перспективам и возможностям туризма 2017 году. Он будет проходить в течение двух дней на площадке ВДНХ-ЭКСПО.

Участники - представители гостиниц и офисов, авиакомпаний с различных стран, в том числе и Черноморского побережья, а так же туроператоры Уфы и соседних регионов. За время проведения мероприятий их число может дойти до 2,5 тысяч человек.

Как отметил во время церемонии открытия один из организаторов форума, представитель НТК «Интурист» Сергей Толчин, выставка пройдет еще в четырех городах России: Екатеринбурге, Самаре, Казани, Санкт-Петербурге. При успехе, следующую подобную выставку в Уфе планируют провести через год.

Во время пресс-конференции по случаю открытия форума обсуждались вопросы, касающиеся развития регионального туризма. Форум ставит задачу помочь участникам адаптироваться в новых экономических условиях, заключить выгодные сделки и стратегические союзы.

Председатель госкомитета республики по предпринимательству и туризму Вячеслав Гилязитдинов сообщил, что региональный туризм в Башкирии развивается успешно: туроператоры предлагают маршруты на разный вкус. По данным чиновника, поток туристов в республику за 2016 год вырос на 25%. Основную часть туризма Башкирии составляет конгрессный и деловой туризм.