КУРСЫ ВАЛЮТ
USD58,8457
EUR62,6824
GBP73,4218
курс ЦБ РФ на 11 февраля
Курсы валют в банках Уфы
Курсы валют ЦБ РФ
ПОГОДА
Уфа
Сейчас:
-18°
Небольшой снег
вечер -17°,  ночь -20°,  утро -19°
ЦИТАТА ДНЯ
"Авторитетнейшие СМИ превратились в орудие для манипуляции общественным мнением, где информационные войны стали повседневной реальностью, ангажированные СМИ предпочитают преподносить искаженную в угоду чьим-то интересам картину происходящего, где информационные вбросы стали рушить судьбы не только отдельных лиц, но и переписывать политический ландшафт целых государств"."Авторитетнейшие СМИ превратились в орудие для манипуляции общественным мнением, где информационные войны стали повседневной реальностью, ангажированные СМИ предпочитают преподносить искаженную в угоду чьим-то интересам картину происходящего, где информационные вбросы стали рушить судьбы не только отдельных лиц, но и переписывать политический ландшафт целых государств".
Президент России Владимир Путин
СПОРНЫЙ ВОПРОС
ФОТО ДНЯ
Морозы в Башкири Фото: Ришат Хайбуллин
Морозы в Башкири Фото: Ришат Хайбуллин
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
ФОТОГАЛЕРЕИ
ВИДЕО
Главная / Экономика /
10 февраля 2017 г.

Гости Башкирии предпочитают деловой туризм

Гости Башкирии предпочитают деловой туризм

Сегодня в Уфе началась работа Регионального туристического форума, посвященного перспективам и возможностям туризма 2017 году. Он будет проходить в течение двух дней на площадке ВДНХ-ЭКСПО.

Участники - представители гостиниц и офисов, авиакомпаний с различных стран, в том числе и Черноморского побережья, а так же туроператоры Уфы и соседних регионов. За время проведения мероприятий их число может дойти до 2,5 тысяч человек.

Как отметил во время церемонии открытия один из организаторов форума, представитель НТК «Интурист» Сергей Толчин, выставка пройдет еще в четырех городах России: Екатеринбурге, Самаре, Казани, Санкт-Петербурге. При успехе, следующую подобную выставку в Уфе планируют провести через год.

Во время пресс-конференции по случаю открытия форума обсуждались вопросы, касающиеся развития регионального туризма. Форум ставит задачу помочь участникам адаптироваться в новых экономических условиях, заключить выгодные сделки и стратегические союзы.

Председатель госкомитета республики по предпринимательству и туризму Вячеслав Гилязитдинов сообщил, что региональный туризм в Башкирии развивается успешно: туроператоры предлагают маршруты на разный вкус. По данным чиновника, поток туристов в республику за 2016 год вырос на 25%. Основную часть туризма Башкирии составляет конгрессный и деловой туризм.

Эльвира Азметова
Теги: деловой туризм, региональный туристический форум
62 Оценить новость:  0  0
Отправить
В Башкирии за первого ребенка будут доплачивать серьезную сумму
10 Февраль 2017 г.
В Башкирии за первого ребенка будут доплачивать серьезную сумму
Росреестр начал принимать документы в электронном виде
10 Февраль 2017 г.
Росреестр начал принимать документы в электронном виде
В Башкирии в прошлом году было одобрено более 30 тысяч заявок на ипотеку
10 Февраль 2017 г.
В Башкирии в прошлом году было одобрено более 30 тысяч заявок на ипотеку
Уфимских предпринимателей научат работать с онлайн-кассами
10 Февраль 2017 г.
Уфимских предпринимателей научат работать с онлайн-кассами
Предпринимателям Башкирии выплатили более 210 миллионов рублей долга
10 Февраль 2017 г.
Предпринимателям Башкирии выплатили более 210 миллионов рублей долга
На северном въезде Уфы построят транспортную развязку
10 Февраль 2017 г.
На северном въезде Уфы построят транспортную развязку
АРХИВ [февраль] [январь] 2016 [декабрь] [ноябрь] [октябрь] [сентябрь] [август] [июль]