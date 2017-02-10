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10 февраля 2017 г.

В Башкирии в прошлом году было одобрено более 30 тысяч заявок на ипотеку

В Башкирии в прошлом году было одобрено более 30 тысяч заявок на ипотеку

В Башкирии выдано в прошлом году более 30 тысяч жилищных ипотечных кредитов на сумму 43,6 млрд. рублей. По сравнению с аналогичными показателями 2015 года, количество кредитов в регионе увеличилось в 1,3 раза, по сумме кредитов - в 1,4 раза.

Как отметил на пресс-конференции в агентстве «Башинформ» управляющий Отделением Национального банка по Башкирии Марат Кашапов, темпы роста по ипотеке в республике заметно превышают среднероссийский показатель.

Так, в целом по стране количество выданных кредитов выросло за год на 22,4% , по объему кредитов - на 26,8% .

- На сегодняшний день задолженность по ипотечным кредитам составляет в Башкирии 115,6 млрд. рублей. Иначе говоря, это тот объем долга перед банками, который имеют сейчас на руках наши жители, - пояснил Марат Кашапов.

По его словам, в значительной мере за счет ипотечных кредитов в регионе обеспечивается рост жилищного строительства на фоне общего спада в этой отрасли.

- Именно по жилью нам удалось обеспечить сохранение уровня 2015 года и в прошлом году», - добавил он.

Как отметил глава Нацбанка по Башкирии, просроченная задолженность по ипотеке в общей сумме задолженности населения перед банками невелика и составила в прошлом году 1,1%  против среднероссийского показателя в 1,6%.

Эльвира Азметова
Теги: ипотека, Национальный банк РБ
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