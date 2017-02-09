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Нужны ли России частные тюрьмы?
В столице Башкирии стартует конкурс «Лучший предприниматель города Уфы 2016»
Участниками конкурса могут быть владельцы крупного и малого бизнеса. Главное условие – это деятельность на территории Уфы не меньше чем год со дня регистрации.
Победители конкурса «Лучший предприниматель города Уфы 2016» будут определяться в следующих номинациях:
1) «Лучший предприниматель года в сфере производства продукции легкой промышленности»;
2) «Лучший предприниматель года в сфере производства»;
3) «Лучший предприниматель года в сфере общественного питания»;
4) «Лучший предприниматель года в сфере оптовой и розничной торговли»;
5) «Лучший предприниматель года в сфере услуг» (бытовые услуги, транспортные, гостиничный бизнес, туризм, консультационные услуги, бухгалтерский учет, правовое обеспечение, полиграфические услуги, реклама и др.);
6) «Лучший социальный предприниматель года» (деятельность в области здравоохранения, образования, культуры и искусства, социальной поддержки военнослужащих, реабилитации детей и взрослых с психическими и умственными отклонениями и другая деятельность, нацеленная на смягчение или решение социальных проблем);
7) «Лучший предприниматель в сфере производства, переработки сельскохозяйственной продукции и продуктов питания»;
8) «Лучший предприниматель в сфере информационных технологий»;
9) «Лучший молодой предприниматель».
Победителям Конкурса по каждой номинации вручается диплом победителя конкурса «Лучший предприниматель города Уфы 2016» и ценный приз.
Более подробную информацию об условиях его проведения можно получить по телефону 273-12-45.
9 Февраль 2017 г.
9 Февраль 2017 г.
9 Февраль 2017 г.
9 Февраль 2017 г.