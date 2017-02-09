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"Авторитетнейшие СМИ превратились в орудие для манипуляции общественным мнением, где информационные войны стали повседневной реальностью, ангажированные СМИ предпочитают преподносить искаженную в угоду чьим-то интересам картину происходящего, где информационные вбросы стали рушить судьбы не только отдельных лиц, но и переписывать политический ландшафт целых государств"."Авторитетнейшие СМИ превратились в орудие для манипуляции общественным мнением, где информационные войны стали повседневной реальностью, ангажированные СМИ предпочитают преподносить искаженную в угоду чьим-то интересам картину происходящего, где информационные вбросы стали рушить судьбы не только отдельных лиц, но и переписывать политический ландшафт целых государств".
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9 февраля 2017 г.

В столице Башкирии стартует конкурс «Лучший предприниматель города Уфы 2016»

В столице Башкирии стартует конкурс «Лучший предприниматель города Уфы 2016»

Участниками конкурса могут быть владельцы крупного и малого бизнеса. Главное  условие – это деятельность  на территории Уфы не меньше чем год со дня регистрации.

Победители конкурса «Лучший предприниматель города Уфы 2016» будут определяться в следующих номинациях: 

1) «Лучший предприниматель года в сфере производства продукции легкой промышленности»;

2) «Лучший предприниматель года в сфере производства»;

3) «Лучший предприниматель года в сфере общественного питания»;

4) «Лучший предприниматель года в сфере оптовой и розничной торговли»;

5) «Лучший предприниматель года в сфере услуг» (бытовые услуги, транспортные, гостиничный бизнес, туризм, консультационные услуги, бухгалтерский учет, правовое обеспечение, полиграфические услуги, реклама и др.);

6) «Лучший социальный предприниматель года» (деятельность в области здравоохранения, образования, культуры и искусства, социальной поддержки военнослужащих, реабилитации детей и взрослых с психическими и умственными отклонениями и другая деятельность, нацеленная на смягчение или решение социальных проблем);

7) «Лучший предприниматель в сфере производства, переработки сельскохозяйственной продукции и продуктов питания»;

8) «Лучший предприниматель в сфере информационных технологий»;

9) «Лучший молодой предприниматель».

Победителям Конкурса по каждой номинации вручается диплом победителя конкурса «Лучший предприниматель города Уфы 2016» и ценный приз.

Более подробную информацию об условиях его проведения можно получить по телефону 273-12-45.  

Теги: лучший предприниматель, конкурс, бизнес в уфе
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