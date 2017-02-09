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9 февраля 2017 г.

Пять миллионов рублей получат социальные предприниматели Башкирии из федерального бюджета

Пять миллионов рублей получат социальные предприниматели Башкирии из федерального бюджета

В 2017 году госпрограммой «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в РБ» на развитие Центра инноваций социальной сферы предусмотрено порядка одного миллиона рублей.

Вместе с тем по итогам участия Госкомитета РБ по предпринимательству и туризму в конкурсе Минэкономразвития РФ на поддержку малого и среднего бизнеса дополнительно привлечены 5 млн. рублей из федерального бюджета.

В числе приоритетных направлений развития социального предпринимательства в 2017 году: оказание информационно-консультационных услуг по управлению социально ориентированными бизнес-проектами, формирование реестра профильных субъектов малого и среднего предпринимательства (по отраслям), проведение Республиканского форума по социальному предпринимательству и ежегодного республиканского конкурса «Лучший социальный проект».

По итогам прошлого года специалисты Центра инноваций социальной сферы провели более 800 консультаций и 15 образовательных мероприятий. В целях привлечения инвестиций в социальную сферу создан интернет-каталог лучших социальных проектов РБ. Центром ведется образовательная программа трехмесячного сопровождения бизнеса с выходом на инвестиционную сессию «Акселератор социальных проектов». По итогам прошлого года получил сопровождение 31 социальный проект до создания устойчивой бизнес-модели.

Эльвира Азметова
Теги: социальное предпринимательство, Госкомитет РБ по предпринимательству и туризму
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