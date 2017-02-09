Башкирия разработала халяльный маршрут для туристов

9 февраля 2017 г.

В Башкирии разработали первый в России халяльный туристический маршрут. Полная версия маршрута рассчитана на 12 дней, но возможны и туры выходного дня.

Как сообщил заместитель председателя Госкомитета РБ по предпринимательству и туризму Роман Шайхутдинов, 30 % содержания тура - мусульманская культура, 30 % - православная. Остальное время посвящено красотам Башкирии и отдыху на природе.

В ведомстве полагают, что халяльный маршрут будут особо интересен туристам из ближневосточных стран.

- Маршрут - мультикультурный, но туристу, исповедующему ислам, будет наиболее комфортно, там для него созданы все условия, - пояснил зампредседателя нашему корреспонденту.