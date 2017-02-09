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"Авторитетнейшие СМИ превратились в орудие для манипуляции общественным мнением, где информационные войны стали повседневной реальностью, ангажированные СМИ предпочитают преподносить искаженную в угоду чьим-то интересам картину происходящего, где информационные вбросы стали рушить судьбы не только отдельных лиц, но и переписывать политический ландшафт целых государств".
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9 февраля 2017 г.
Башкирия разработала халяльный маршрут для туристов
В Башкирии разработали первый в России халяльный туристический маршрут. Полная версия маршрута рассчитана на 12 дней, но возможны и туры выходного дня.
Как сообщил заместитель председателя Госкомитета РБ по предпринимательству и туризму Роман Шайхутдинов, 30 % содержания тура - мусульманская культура, 30 % - православная. Остальное время посвящено красотам Башкирии и отдыху на природе.
В ведомстве полагают, что халяльный маршрут будут особо интересен туристам из ближневосточных стран.
- Маршрут - мультикультурный, но туристу, исповедующему ислам, будет наиболее комфортно, там для него созданы все условия, - пояснил зампредседателя нашему корреспонденту.
Эльвира Азметова
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