Башкирия готовится к Международному инвестфоруму «Сочи-2017»

9 февраля 2017 г.

Делегацию возглавит премьер-министр правительства республики Рустэм Марданов.

Сочинский форум – хорошая площадка для обмена опытом. Эта площадка дает регионам много возможностей, которые не измерить количеством подписанных соглашений. На форуме регионы презентуют свой национальный инвестиционный и экономический потенциал.

Инвестфорум "Сочи-2017" пройдет с 27 по 28 февраля. Центральным мероприятием форума станет пленарное заседание, в работе которого примет участие председатель Правительства России Дмитрий Медведев.