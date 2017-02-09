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"Авторитетнейшие СМИ превратились в орудие для манипуляции общественным мнением, где информационные войны стали повседневной реальностью, ангажированные СМИ предпочитают преподносить искаженную в угоду чьим-то интересам картину происходящего, где информационные вбросы стали рушить судьбы не только отдельных лиц, но и переписывать политический ландшафт целых государств"."Авторитетнейшие СМИ превратились в орудие для манипуляции общественным мнением, где информационные войны стали повседневной реальностью, ангажированные СМИ предпочитают преподносить искаженную в угоду чьим-то интересам картину происходящего, где информационные вбросы стали рушить судьбы не только отдельных лиц, но и переписывать политический ландшафт целых государств".
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9 февраля 2017 г.

Башкирия готовится к Международному инвестфоруму «Сочи-2017»

Башкирия готовится к Международному инвестфоруму «Сочи-2017»

Делегацию возглавит премьер-министр правительства республики Рустэм Марданов.

Сочинский форум – хорошая площадка для обмена опытом. Эта площадка дает регионам много возможностей, которые не измерить количеством подписанных соглашений. На форуме регионы презентуют свой национальный инвестиционный и экономический потенциал.

Инвестфорум "Сочи-2017" пройдет с 27 по 28 февраля. Центральным мероприятием форума станет пленарное заседание, в работе которого примет участие председатель Правительства России Дмитрий Медведев.

 

 

Светлана Куликова
Теги: Башкортостан, Сочи, инвестиции, форум
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