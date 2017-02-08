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8 февраля 2017 г.

Махинации с землей в уфимском районе коснулись сотен жителей Башкирии

Махинации с землей в уфимском районе коснулись сотен жителей Башкирии

Прокуратура Уфимского района выявила нарушения земельного законодательства в деятельности местных чиновников. Основанием для вмешательства надзорного ведомства стало коллективное обращение граждан, имеющих право на льготное получение земельных участков.

Установлено, что муниципалитет выступил соучредителем некоммерческой организации. В марте 2015 года районная администрация передала ей в качестве имущественного взноса 1,2 гектаров земли в селе Дмитриевка близ Уфы.

Между тем подобная безвозмездная передача муниципального участка в собственность противоречит земельному законодательству. Незаконное распоряжение землей нарушает права более тысячи граждан, имеющих право на ее бесплатное получение.

В связи с этим прокуратура Уфимского района обратилась в суд с требованием признать сделку недействительной. Суд согласился с доводами прокуратуры и удовлетворил их. Фактическое исполнение судебного решения находится на контроле надзорного ведомства.

Корреспондент сайта Proural  обратился начальнику юридического отдела Администрации Уфимского района  Ирине Лукмановой.

- Решение вынесено, но не вступило в законную силу. А то, что земельные участки предназначены для граждан, нигде не значится, - рассказала собеседница.

Эльвира Азметова
Теги: Уфимский район, некоммерческая организации
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