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8 февраля 2017 г.

Уфимских бизнесменов проконсультируют по вопросам налогообложения

Уфимских бизнесменов проконсультируют по вопросам налогообложения

9 февраля уфимских бизнесменов проконсультируют по вопросам налогообложения. Мероприятие организовывает городской Союз предпринимателей.

Все услуги предоставляются бесплатно, но необходима предварительная регистрация. Запись по телефону: (347) 241-47-44 или e-mail: souz@ufamail.ru.

Место проведения: г. Уфа, ул. 50 лет СССР 48/1, каб. 203. Начало в 16.00 часов.  

Светлана Куликова
Теги: консультации, предпринимательство, бизнес
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