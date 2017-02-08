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ЦИТАТА ДНЯ
"Дайте экономике больше денег - и она начнет расти"
Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов
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8 февраля 2017 г.
Уфимских бизнесменов проконсультируют по вопросам налогообложения
9 февраля уфимских бизнесменов проконсультируют по вопросам налогообложения. Мероприятие организовывает городской Союз предпринимателей.
Все услуги предоставляются бесплатно, но необходима предварительная регистрация. Запись по телефону: (347) 241-47-44 или e-mail: souz@ufamail.ru.
Место проведения: г. Уфа, ул. 50 лет СССР 48/1, каб. 203. Начало в 16.00 часов.
Светлана Куликова
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