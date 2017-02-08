8 февраля 2017 г.

9 февраля уфимских бизнесменов проконсультируют по вопросам налогообложения. Мероприятие организовывает городской Союз предпринимателей.

Все услуги предоставляются бесплатно, но необходима предварительная регистрация. Запись по телефону: (347) 241-47-44 или e-mail: souz@ufamail.ru.

Место проведения: г. Уфа, ул. 50 лет СССР 48/1, каб. 203. Начало в 16.00 часов.